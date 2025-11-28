TORONTO, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Carl Bouchard, Commissaire aux services en français de l'Ontario, rendra public son Rapport annuel 2023-2024 le jeudi 4 décembre à 9 h 30, après un dépôt électronique à l'Assemblée législative.

Ce rapport couvre le travail du Commissaire et de l'Unité des services en français au sein du Bureau de l'Ombudsman entre le 1er octobre 2024 et le 30 septembre 2025. Comme l'exige la Loi sur les services en français, le rapport présente également des recommandations du Commissaire Bouchard au gouvernement pour améliorer l'offre de services en français.

Le Commissaire Bouchard tiendra une conférence de presse au Studio des médias de Queen's Park le 4 décembre entre 9 h 30 et 10 h. Les journalistes peuvent y participer en personne ou par téléconférence. La conférence de presse sera également retransmise en direct sur le site Web de l'Ombudsman : www.ombudsman.on.ca.

Le rapport, le communiqué de presse et le mot d'ouverture du Commissaire seront publiés sur le site Web de l'Ombudsman à 9 h 30 et partagés sur les médias sociaux.

Les journalistes accrédité(e)s qui souhaitent participer à la conférence de presse et/ou obtenir une copie sous embargo du rapport (qui sera envoyé le matin du 4 décembre) sont prié(e)s d'envoyer une demande par courriel aux contacts ci-dessous avant le mercredi 3 décembre à 14 h.

Des membres de notre Unité des services en français seront disponibles pour répondre aux questions d'ordre général des journalistes sur le rapport, entre 8 h 30 et 9 h, via Microsoft Teams (un lien vers la session sera envoyé sur demande).

