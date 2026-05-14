WESTBOROUGH, Massachusetts, 14 mai 2026 /CNW/ -- Olympus Corporation (Olympus) a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada du rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique Vathin E-SteriScope destiné aux interventions otorhinolaryngologiques. Le rhinolaryngoscope à usage unique E-SteriScope est fabriqué par Hunan Vathin Medical Instrument Co., Ltd. et distribué exclusivement par Olympus.

Olympus Corporation a annoncé le lancement au Canada du rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique Vathin E-SteriScopeMC, offrant des options diagnostiques et thérapeutiques

En tant que chef de file en endoscopie, Olympus s'engage à proposer un portefeuille complet comprenant une gamme complète de solutions ORL d'accès, de visualisation et thérapeutiques. Le rhinolaryngoscope à usage unique E-SteriScope offre des options diagnostiques et thérapeutiques, complétant les rhinolaryngoscopes réutilisables d'Olympus pour donner aux médecins la souplesse et la commodité nécessaires pour traiter les patients sur le site de soins approprié.

Caractéristiques du rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique E-SteriScope :

Portabilité : Le rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique E-SteriScope permet aux médecins de voir des patients en salle d'opération ou au bureau, avec la possibilité d'effectuer des biopsies, des injections et d'autres interventions dans un plus grand nombre de sites de soins 1 .

Le rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique E-SteriScope permet aux médecins de voir des patients en salle d'opération ou au bureau, avec la possibilité d'effectuer des biopsies, des injections et d'autres interventions dans un plus grand nombre de sites de soins . Connectivité : Le moniteur vidéo numérique DVM-B2, également fabriqué par Vathin Medical, prend en charge des plateformes simplifiées de gestion de contenu et de partage de données telles que l'enregistreur 4K nCare™ et le serveur VaultStream™. Les médecins et le personnel infirmier peuvent communiquer facilement avec les membres de leur équipe, tandis que les données des patients sont stockées de manière centralisée et sécurisée, permettant un accès entre différents sites de soins.

Le moniteur vidéo numérique DVM-B2, également fabriqué par Vathin Medical, prend en charge des plateformes simplifiées de gestion de contenu et de partage de données telles que l'enregistreur 4K nCare™ et le serveur VaultStream™. Les médecins et le personnel infirmier peuvent communiquer facilement avec les membres de leur équipe, tandis que les données des patients sont stockées de manière centralisée et sécurisée, permettant un accès entre différents sites de soins. Commodité : Prêt à l'emploi lorsque nécessaire, le rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique E-SteriScope offre aux professionnels de santé une alternative rapide et efficace aux endoscopes réutilisables, lorsque cela est approprié. Avec une option de canal fonctionnel, le rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique E-SteriScope peut permettre aux médecins d'améliorer l'efficacité des procédures.

Les spécifications du rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique E-SteriScope comprennent une plage de diamètre extérieur de 3,2 m pour l'oscilloscope diagnostique et de 4,9 mm pour l'oscilloscope thérapeutique et un tube d'insertion de 300 mm. Une plage d'angulation de la pointe de 210 degrés vers le haut et vers le bas est conçue pour faciliter l'accès aux cibles. La portée thérapeutique comprend un canal de travail de 2,2 mm2.

« Olympus Canada est ravie d'élargir son portefeuille ORL pour y inclure des rhinolaryngoscopes à usage unique, venant compléter une gamme existante d'endoscopes réutilisables et de solutions vidéo qui aident les médecins à aborder chaque intervention, chaque patient et chaque lieu de soins avec le plus haut niveau de confiance », a déclaré Dan Disley, vice-président de la division Canada. « À mesure que davantage d'interventions sont transférées vers des structures ambulatoires et des cabinets médicaux, Olympus Canada reste déterminé à être un partenaire solide des médecins dans l'ensemble de la spécialité ORL, grâce à une gamme de produits flexible et à des services complets. »

Une utilisation inappropriée du rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique E-SteriScope peut entraîner des blessures, des saignements et/ou des perforations. Pour prendre connaissance des indications complètes, des contre-indications, des avertissements et des mises en garde, veuillez consulter le mode d'emploi qui accompagnait votre produit.

Le rhinolaryngoscope vidéo flexible à usage unique E-SteriScopeMC sera exposé et disponible pour démonstration lors de l'assemblée annuelle de la Société canadienne d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale (SCSOHNS) les 29 et 30 mai à Calgary.

Visitez la page du produit E-SteriScope™ pour en savoir plus ou visitez la page ORL d'Olympus Canada pour en savoir plus sur l'ensemble du portefeuille ORL.

À propos d'Olympus

Olympus s'engage à atteindre son objectif, qui est de rendre la vie des gens plus saine, plus sûre et plus épanouissante. En tant qu'entreprise mondiale de technologie médicale, nous collaborons avec des professionnels de la santé pour offrir des solutions et des services novateurs en matière de détection précoce, de diagnostic et de traitement mini-invasif, dans le but d'améliorer les résultats pour les patients en élevant le niveau de soins dans des états pathologiques ciblés.

Depuis plus de 100 ans, Olympus poursuit son objectif de contribuer à la société en fabriquant des produits conçus dans le but d'obtenir des résultats optimaux pour ses clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site Web d'Olympus et suivez le compte LinkedIn d'Olympus.

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1 DN0051996, Vathin E-SteriScope Resp & ENT Compatibility Study

2 Données au dossier avec Olympus en date du 18/11/2022

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2979921/Olympus_E_SteriScope.jpg

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SOURCE Olympus Corporation of the Americas

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