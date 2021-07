Actuellement classée numéro 11 au monde en simple, elle concourt sur le circuit international depuis 2018. Cette année-là, elle a récolté trois médailles aux Championnats panaméricains, y compris une médaille d'argent en simple. Elle a également enlevé le titre des tout premiers Championnats canadiens de parabadminton en 2016.

« Je suis aux anges à l'idée de participer au premier tournoi de badminton présenté aux Jeux paralympiques. C'est une superbe occasion », déclare Meier. « J'ai hâte d'être sur le terrain pour concourir et représenter mon pays. »

Le coup d'envoi de la compétition de parabadminton aux Jeux paralympiques de Tokyo sera donné le 1er septembre, date à laquelle Meier amorcera les matchs de groupe du tournoi de simple féminin SL4. Les médailles de cette épreuve seront attribuées le 4 septembre.

« Badminton Canada est fier de soutenir Olivia depuis ses débuts au sein de notre équipe nationale de parabadminton en 2018, et nous sommes heureux de continuer à la soutenir, alors qu'elle peaufine sa préparation pour les Jeux paralympiques de Tokyo », affirme Joe Morissette, directeur exécutif de Badminton Canada. « Toute la communauté canadienne du badminton l'encouragera à partir du Canada. »

Le programme paralympique de badminton a officiellement été annoncé en 2017, et les Jeux de Tokyo 2020 sont les premiers où ce sport sera disputé. Les athlètes concourent dans six catégories en fonction de leur handicap, et la compétition comprend des tournois de simple et de double masculins et féminins. Meier concourra en SL4, soit une catégorie debout pour les athlètes qui ont des handicaps aux membres inférieurs ou au bas du corps.

À Tokyo, Meier pourra compter sur le soutien de l'entraîneur-chef de l'équipe nationale canadienne de parabadminton, Frank Gaudet (Regina, Sask.).

« C'est formidable de voir l'expansion du programme paralympique, et le Canada sera bien représenté en parabadminton par Olivia », indique Stephanie Dixon, chef de mission, de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « Olivia a connu jusqu'ici beaucoup de succès dans sa jeune carrière en parabadminton, notamment aux Jeux parapanaméricains, et ce sera une joie de la voir concourir à Tokyo. Je lui souhaite la bienvenue dans l'équipe et la félicite pour cette première participation aux Jeux paralympiques ! »

ÉQUIPE DE PARABADMINTON DES JEUX PARALYMPIQUES DE TOKYO 2020 :

Olivia Meier - SL4 - Winnipeg, Man.

Les Jeux paralympiques reportés de Tokyo 2020 se dérouleront du 24 août au 5 septembre 2021 au Japon. Le Canada devrait envoyer une équipe d'environ 130 athlètes aux Jeux, et partout au pays, le public canadien aura la possibilité de suivre l'action en direct, grâce à la couverture du Consortium médiatique paralympique canadien, y compris les partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet et les partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN.

CLIQUEZ ICI pour voir la liste complète des athlètes nommés dans l'Équipe paralympique canadienne. Le Comité paralympique canadien publiera la liste officielle de l'équipe qui se rendra aux Jeux, plus tard, cet été.

