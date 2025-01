LAS VEGAS, 23 janvier 2025 /CNW/ - Olight, une marque de premier plan dans le domaine des solutions d'éclairage portatif, a mis en valeur son esprit d'innovation inébranlable lors du SHOT Show 2025 à Las Vegas. Cet événement de renommée mondiale met l'accent sur les sports de tir, la chasse, l'application de la loi et les industries connexes.

A lot of exhibitors gathered at the Olight booth at SHOT Show (PRNewsfoto/Olight Group Co.,Ltd)

Olight continue de tirer parti des salons professionnels pour interagir avec les auditoires mondiaux et présenter ses technologies de pointe et sa vision de marque. À la suite d'un lancement réussi au CES 2025, où Olight a présenté Ostation X, le premier chargeur de batterie 3-en-1 le plus intelligent au monde, la marque a effectué une transition harmonieuse vers le SHOT Show. La série Baldr, la série Seeker, la série Warrior et d'autres produits populaires représentant le tournage le mieux accueilli d'Olight et les lumières Everyday Carry (EDC) seront en vedette lors de l'événement.

C'est également la première fois qu'Olight présente son matériau nouvellement développé, OAL™, également connu sous le nom d'O-Aluminum, au SHOT Show. Inventé par Olight, il est presque deux fois plus résistant que l'alliage d'aluminium standard 6061 et a été salué par les clients pour sa robustesse et son caractère sophistiqué. Ce matériau novateur, mis en valeur dans le nouveau Arkfeld Ultra, assure non seulement une durabilité exceptionnelle, mais il rehausse également l'expérience utilisateur, répondant aux normes élevées exigées par les passionnés et les professionnels d'EDC.

Le salon SHOT Show 2025 est également devenu une plaque tournante essentielle pour Olight afin d'interagir avec des partenaires interentreprises du monde entier. L'événement, qui a attiré des participants de toute l'Europe ainsi que de régions de l'Asie-Pacifique, comme l'Afrique du Sud et l'Argentine, a permis à Olight de communiquer avec les clients, d'échanger des idées et de bâtir des relations plus solides avec la clientèle. De plus, le salon SHOT Show 2025 marque une percée dans l'expansion des principaux canaux de vente hors ligne d'Olight aux États-Unis, ouvrant la voie à une croissance et à une collaboration future.

« Le salon SHOT Show est une plateforme essentielle pour nous permettre de communiquer avec les chefs de file de l'industrie et les utilisateurs finaux », a déclaré Mavis Xiao, chef de la direction du marketing d'Olight. « En introduisant des produits novateurs comme Arkfeld Ultra et Ostation X, nous visons à montrer comment des matériaux de pointe et une conception réfléchie peuvent améliorer le rendement et l'expérience de nos clients. »

Alors qu'une autre édition couronnée de succès du salon SHOT Show tire à sa fin, Olight se réjouit à l'idée de poursuivre son parcours d'innovation et d'excellence axé sur le client, en veillant non seulement à ce que ses produits répondent aux attentes d'un auditoire mondial, mais qu'ils les surpassent.

À propos d'Olight

Fondé en 2007, Olight est un chef de file mondial des produits portatifs novateurs d'éclairage auxquels font confiance les amateurs de plein air du monde entier. Olight repousse les limites de la technologie d'éclairage pour répondre aux divers besoins des clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2604509/A_lot_exhibitors_gathered_Olight_booth_SHOT_Show.jpg

