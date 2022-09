TORONTO, le 12 sept. 2022 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) continue d'étendre son programme de jeu responsable (JR) reconnu mondialement, Jouez sensé, en lançant Ma pause jeu. Notre nouveau programme d'autoexclusion amélioré et rebaptisé offre aux clients plus de flexibilité et d'options, qu'ils souhaitent prendre une pause du jeu à un casino de l'Ontario, à un centre de jeu de bienfaisance ou sur OLG.ca.

« OLG fait de la santé des joueurs une priorité, et elle cherche à améliorer constamment son programme de JR, a déclaré Alexandra Aguzzi, vice-présidente principale, Marque, Communications et Durabilité d'OLG. Ma pause jeu n'est qu'un des outils de JR faisant partie du portefeuille sophistiqué et inégalé Jouez sensé d'OLG, qui est intégré à plusieurs gammes de produits pour aider les clients à adopter et à maintenir des habitudes saines qui leur permettront de jouer à vie de manière durable. »

Ma pause jeu offre plusieurs nouvelles fonctions, notamment des durées de pause définies et renouvelables de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et 5 ans, ainsi que des appels de suivi facultatifs du personnel du Conseil du jeu responsable (CJR) permettant de référer les participants plus rapidement, plus efficacement et plus pertinemment vers des services de traitement et de soutien.

De plus, Ma pause jeu est assortie d'un processus de retour au jeu simplifié qui propose aux participants des étapes à suivre claires pour recommencer à jouer ou renouveler leur participation à la fin de la période qu'ils ont choisie. OLG apporte aussi des modifications à ses politiques en matière de non-respect de la période de pause pour passer à une approche plus axée sur le soutien, mieux en phase avec l'accent mis sur l'aspect volontaire dans le nouveau programme.

« Le Conseil du jeu responsable félicite OLG pour son lancement de Ma pause jeu dans le cadre de Jouez sensé, son programme de jeu responsable reconnu mondialement, a déclaré Shelley White, chef de la direction du Conseil du jeu responsable. Ce nouveau programme offre une approche plus centrée sur la personne qui, en plus d'être plus accessible, favorisera aussi l'atteinte de résultats positifs pour les participants. Le Conseil du jeu responsable est fier d'offrir des services à OLG dans les activités courantes des centres Jouez sensé se trouvant dans 29 casinos de l'Ontario, qui soutiennent aussi 37 centres de jeu de bienfaisance. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer de travailler avec OLG et les exploitants de jeu pour maximiser l'utilisation par les joueurs du meilleur programme de jeu responsable d'OLG. »

Le programme d'autoexclusion amélioré s'adapte aux préférences personnelles et facilite une liaison plus forte avec les services de traitement et de soutien. Ma pause jeu renforce et clarifie aussi les responsabilités des participants tout en éliminant les obstacles à l'inscription au programme. Plus de renseignements sur Ma pause jeu se trouvent sur playsmart.ca/myplaybreak.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

