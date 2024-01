TORONTO, le 9 janv. 2024 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) propose aux joueurs une toute nouvelle façon de gagner avec son billet INSTANT innovateur GOLD PURSUIT à 25 $.

Le billet INSTANT GOLD PURSUIT allie les sensations fortes que procure un billet à gratter à une nouvelle version unique du tirage de loterie classique - les numéros gagnants ont déjà été tirés et les joueurs vivent l'expérience palpitante de tenter de trouver un billet dont les numéros correspondent aux numéros gagnants.

OLG LANCE LE BILLET DE LOTERIE INSTANT GOLD PURSUIT, LE TOUT PREMIER DU GENRE (Groupe CNW/OLG Winners)

Il y a 50 billets gagnants du tirage à trouver en Ontario - chacun d'une valeur de 100 000 $! Et il n'est pas nécessaire d'attendre - dès que le billet est acheté, vous pouvez vérifier s'il est gagnant d'un gros lot du tirage en utilisant un vérificateur de billets chez un détaillant ou l'appli d'OLG. De plus, la valeur des autres lots INSTANT à gagner varie de 25 $ à 2 500 $.

« OLG est toujours à la recherche de nouvelles façons de réinventer la loterie et d'offrir aux joueurs plus de chances d'avoir le plaisir de gagner chez eux, a déclaré Nancy Kennedy, dirigeante principale, Loteries et Clients, d'OLG. Nous offrons par ailleurs un gain encore plus important pour les Ontariens partout dans la province : la totalité des profits provenant du billet GOLD PURSUIT est réinvestie dans leurs collectivités. »

Chaque fois que vous jouez avec OLG, vous gagnez, puisque tous les profits sont réinvestis en Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Étant l'une des sources de produits non fiscaux les plus importants pour l'Ontario, OLG a versé 2,5 milliards de dollars à la Province l'année dernière, et les ventes de billets de loterie représentent presque la moitié de ce montant.

Pour de plus amples renseignements sur le billet INSTANT GOLD PURSUIT à 25 $, y compris les numéros gagnants du tirage, visitez OLG.ca ou consultez l'appli d'OLG.

OLG encourage le jeu responsable et s'engage à aider les joueurs à créer et à maintenir des habitudes de jeu sensé. Jouez sensé, un programme primé, soutient tous les produits d'OLG pour aider les joueurs à profiter de nos jeux de façon responsable.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a généré environ 59 milliards de dollars pour les résidents et la Province de l'Ontario afin d'appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

