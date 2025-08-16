Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 16 août 2025 English
16 août, 2025, 23:58 ET
TORONTO, le 16 août 2025 /CNW/ -
Samedi 16/08/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
Lotto 649 MAIN Draw
07, 18, 23, 35, 48 & 49 Bonus numéro 19
Lot garanti de LOTTO 6/49
45854507-01
ONTARIO 49
16, 20, 21, 23, 32, 42. No comp. 4.
Gros lot de LOTTARIO estimé à 1,130,000 $
4, 12, 28, 29, 30, 44. No comp. 40.
Mise-tôt: 4, 9, 19, 34.
POKER LOTTO
Main gagnante: 7-C, 3-S, 4-S, 8-H, 8-C.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 1, 12, 13, 19, 24, 29 No comp. 4.
PICK-2: 4 1
PICK-3: 8 6 4
PICK-4: 7 1 5 0
ENCORE: 7899948
DAILY KENO
2, 5, 12, 22, 24, 26, 27, 35, 39, 44
45, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 60, 63, 67.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 4, 13, 16, 22, 28, 33
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 4
PICK-3: 4 6 3
PICK-4: 2 3 7 2
ENCORE: 0288167
DAILY KENO
1, 6, 7, 9, 19, 25, 32, 36, 43, 44
46, 48, 50, 51, 54, 56, 57, 59, 61, 66.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
