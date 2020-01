OLG inclut le Casino Windsor à son projet de modernisation

TORONTO, le 7 janv. 2020 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) compte ajouter le regroupement de la zone de jeu de Windsor, qui se compose du Casino Windsor, au processus d'approvisionnement pour la modernisation du jeu.

« Le lancement d'un processus d'approvisionnement concurrentiel visant à sélectionner un fournisseur de services à long terme pour le regroupement des zones de jeu de Windsor permettra à OLG d'achever son projet de modernisation du marché du jeu en Ontario, a déclaré Stephen Rigby, président et chef de la direction d'OLG. Cela contribuera également à protéger la compétitivité à long terme du marché de Windsor. »

Afin d'inclure le regroupement de la zones de jeu de Windsor à son projet de modernisation, OLG a conclu une entente de trois ans qui prolonge son présent contrat avec l'exploitant actuel, Caesars Entertainment Windsor Limited, au-delà du 31 juillet 2020. OLG consacrera ce temps à mener un processus d'approvisionnement équitable et concurrentiel pour le regroupement de la zone de jeu de Windsor, ainsi qu'à faire la transition des activités quotidiennes au soumissionnaire retenu.

OLG exigera que le soumissionnaire retenu garde les employés du casino de Windsor à son emploi pour une période d'au moins 12 mois une fois qu'il aura repris l'exploitation du site au milieu de 2023. Cette période de rétention de 12 mois est cohérente par rapport à celle de tous les autres regroupements de zones de jeu en Ontario. Les employés syndiqués seront transférés au soumissionnaire retenu en vertu des modalités de leur convention collective.

OLG prévoit émettre un appel de présélection pour le regroupement de la zone de jeu de Windsor d'ici l'automne 2020.

OLG est la plus importante source de revenus non fiscaux du gouvernement provincial. La modernisation aide OLG à procurer plus de financement à l'Ontario pour les principaux services gouvernementaux.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé plus de 52 milliards de dollars à la Province et aux résidents de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici - 100 % des profits d'OLG sont investis en Ontario.

