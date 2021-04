OLG et Pollard Banknote signent un contrat d'impression de billets de dix ans

Le contrat précédent liant OLG et Pollard a entraîné la création d'une usine de finition de billets à Sault Ste. Marie avec un engagement de garder 100 employés à temps plein. Depuis, Pollard a pu embaucher près de 20 employés de plus en raison de la productivité de l'usine. La nouvelle entente fera passer l'effectif à 140 employés à temps plein, ce qui apportera des bénéfices important à l'économie locale.

« OLG est ravie de poursuivre son partenariat solide avec Pollard Banknote et d'ainsi assurer la continuité ainsi que la croissance et le développement continus de notre secteur de la loterie INSTANT. Depuis plus d'une décennie, nous travaillons ensemble pour trouver des façons d'optimiser les ressources des Ontariens en créant des produits de classe mondiale pour nos joueurs, a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. Nous sommes heureux d'avoir un partenaire comme Pollard pour créer des occasions d'emploi dans la province. Les nouveaux postes à l'usine de Sault Ste. Marie démontrent notre engagement commun à soutenir la reprise économique dans les collectivités où nous exerçons nos activités. »

« Pollard Banknote est très fière de son long partenariat avec OLG, qui a été productif et mutuellement bénéfique. Nous avons travaillé fort pour aider OLG à augmenter ses ventes et à offrir une sélection croissante de produits et services innovateurs pour réagir à l'évolution des préférences des joueurs, a dit Doug Pollard, co-chef de la direction de Pollard Banknote. De plus, nous sommes enchantés que le leadership et le travail acharné du personnel dévoué de notre usine de Sault Ste. Marie soient récompensés par cette prolongation de contrat. »

« Je suis si heureux de souligner la collaboration entre OLG et Pollard Banknote. Comme je le dis toujours, nous travaillons mieux lorsque nous travaillons ensemble, a affirmé Ross Romano, député provincial de Sault Ste. Marie. De tels partenariats sont essentiels à la reprise et à la prospérité économique de notre collectivité. En plus d'accroître le commerce dans notre collectivité et de stimuler notre économie, ce type de partenariat fournit un nombre important d'emplois à Sault Ste. Marie. »

Depuis que Pollard Banknote est devenue l'imprimeur principal d'OLG en 2007, ses services ont permis à OLG de presque doubler les produits d'exploitation du secteur INSTANT. Pollard a aussi fourni des solutions novatrices en matière de produits, comme QuickTicket d'OLG, offert dans des points de vente sélectionnés de l'Ontario.

Le secteur de la loterie INSTANT d'OLG, mené par les jeux populaires BINGO, CROSSWORD et CASH FOR LIFE ainsi que par les produits palpitants THE BIG/BIGGER SPIN, a atteint 1,4 milliard de dollars en ventes à l'exercice 2020.

À propos de Pollard Banknote

Pollard Banknote est un partenaire de premier plan pour plus de 60 loteries dans le monde, fournissant des produits de billets instantanés de haute qualité, des jeux sous licence, des solutions de marchandisage au détail de Schafer Systems et Fastrak, ainsi qu'une gamme complète d'offres numériques, allant des applications de jeu de mkodo de classe mondiale aux services de participation des joueurs, en passant par des solutions de loterie en ligne, y compris des services de marketing stratégique et de gestion. La compagnie est largement reconnue comme une société innovatrice, possédant des décennies d'expérience dans l'accompagnement des loteries afin de maximiser la participation des joueurs, les ventes et la levée des fonds au profit des bonnes causes. Pollard Banknote fournit également des billets à languettes, des cartes de bingo et ses jeux et appareils électroniques de Diamond Game et de Compliant Gaming aux marchés des jeux de bienfaisance et autres marchés du jeu en Amérique du Nord. Fondée en 1907, Pollard Banknote est détenue à environ 64,3 % par la famille Pollard et à 35,7 % par des actionnaires publics ; elle est cotée à la Bourse de Toronto (PBL). Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter notre site Web à www.pollardbanknote.com.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Tout pour ici - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

OLG.ca

Suivez-nous sur Twitter @OLGtoday

JouezSense.ca

Misez sur des connaissances

Suivez-nous sur Twitter @PlaySmartOLG

ConnexOntario - Soutien pour le jeu problématique : 1-866-531-2600

Available in English

Cliquez ic i si vous désirez vous désabonner du service de courriels.

SOURCE OLG

Renseignements: RELATIONS AVEC LES MÉDIAS, OLG, 1-888-946-6716