TORONTO, le 22 juin 2022 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) et la National Basketball Association (NBA) célèbrent le repêchage de la NBA 2022, présenté par State Farm, en annonçant que le répertoire de mises sportives PROLINE d'OLG est maintenant un partenaire officiel de la NBA en Ontario. Pour la première fois, les joueurs de PROLINE pourront miser sur le repêchage de la NBA, qui sera diffusé sur Sportsnet et TSN le jeudi 23 juin à 20 h, HE.

Selon la nouvelle entente pluriannuelle, OLG et la NBA créeront également des expériences uniques sur PROLINE+, le répertoire de mises sportives en ligne d'OLG, et les produits de PROLINE en magasin, offerts dans près de 10 000 points de vente en Ontario.

Ce plus récent partenariat mise sur la relation entre les deux organisations, qui a mené au fil des ans à la création d'expériences exclusives pour les amateurs de basketball en regroupant les deux marques, y compris le Coin des gagnants de la NBA présenté par OLG et NBA Films for Fans, créé en association avec OLG.

« La poursuite de notre partenariat avec une organisation comme la NBA aidera OLG à stimuler l'enthousiasme des amateurs de basketball et à créer de nouvelles occasions pour eux sur PROLINE+ et PROLINE en magasin, a indiqué Dave Pridmore, dirigeant principal, Numérique et Stratégie, d'OLG. Nous sommes heureux d'offrir des mises sur le repêchage de la NBA pour la première fois tout permettant à nos joueurs de se rapprocher encore plus de ce sport grâce à des contenus et jeux exclusifs. »

« Ce partenariat étendu est le plus récent exemple de notre relation à long terme avec OLG, à laquelle nous accordons beaucoup d'importance, a ajouté Kuljeet Sindhar, vice-président associé de la NBA pour les Jeux et données à l'international. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec OLG pour offrir des expériences innovatrices aux fans dans cette nouvelle ère des mises sportives en Ontario. »

Dans le cadre de l'entente, OLG continuera d'utiliser les données de mises de la NBA, d'intégrer les marques et les logos officiels de la ligue à ses produits sélectionnés et de collaborer avec la NBA pour créer du contenu interactif et varié sur le basketball destiné aux clients de ses gammes de produits de mises sportives, de loterie et de jeu en ligne.

OLG a un programme de jeu responsable reconnu mondialement - Jouez sensé - qui propose aux joueurs des outils en ligne et des documents éducatifs afin de les aider à adopter des comportements de jeu positifs en fonction de leurs préférences et de leurs besoins.

La totalité des profits tirés de PROLINE et de PROLINE+ sont réinvestis dans la province en vue d'améliorer la qualité de vie de tous les Ontariens. Lorsque vous jouez sur PROLINE et PROLINE+, vous jouez pour l'Ontario.

Vous devez être âgé de 18 ans ou plus pour jouer à PROLINE en magasin chez les détaillants de loterie et de 19 ans ou plus pour vous inscrire à PROLINE+ en ligne et y jouer.

OLG est une source fiable de divertissement par le jeu de calibre mondial des Ontariens.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

La National Basketball Association (NBA) est une entreprise sportive et médiatique mondiale qui a pour mission d'inspirer et de réunir les gens de partout grâce à la force du basketball. Bâtie autour de cinq ligues professionnelles (la NBA, la WNBA, la NBA G League, la NBA 2K League et la Basketball Africa League), la NBA jouit d'une présence internationale avec des matchs et des événements diffusés dans 215 pays et territoires, en plus de 50 langues, et des produits dérivés vendus dans plus de 200 pays et territoires sur les sept continents. Au début de la saison 2021-2022, la NBA comprenait un nombre record de 121 joueurs internationaux provenant de 40 pays. Les produits numériques de la NBA comprennent NBA TV, NBA.com, l'appli NBA et NBA League Pass. La NBA a créé l'une des plus grandes communautés sociales au monde, avec 2,1 milliards de mentions « j'aime » et d'abonnés dans l'ensemble des plateformes de la ligue, des équipes et des joueurs. Avec son programme NBA Cares, la ligue s'attaque à d'importants problèmes sociaux en s'associant à des organismes de défense des jeunes reconnus à l'échelle internationale qui soutiennent l'éducation, l'épanouissement des familles et des jeunes de même que des causes liées à la santé.

