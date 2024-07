La nouvelle campagne d'OLG souligne le soutien aux athlètes ontariens

TORONTO, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) est ravie d'annoncer son tout premier partenariat officiel avec le Comité olympique canadien et le Comité paralympique canadien; elle devient ainsi la partenaire de loterie ontarienne officielle d'Équipe Canada pour les prochains Jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024.

« L'Ontario est prêt à encourager les athlètes de l'équipe canadienne pendant les compétitions à Paris cet été, a déclaré Stan Cho, ministre du Tourisme, de la Culture et des Jeux. Ce nouveau partenariat est une façon formidable de mettre en lumière l'une des nombreuses façons dont le soutien d'OLG change la vie des résidents et fait bouger les choses dans les collectivités de toute la province. »

« Nous sommes heureux d'accueillir OLG au sein d'Équipe Canada, a annoncé Jacqueline Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du Comité olympique canadien et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. L'Ontario a une histoire sportive très riche, et OLG soutient depuis longtemps le sport et les athlètes amateurs. Nous savons que ce soutien a eu un impact profond sur les athlètes de l'ensemble de la province, qu'ils pratiquent un sport localement ou qu'ils poursuivent leurs rêves olympiques. »

« Nous sommes enchantés de conclure un nouveau partenariat avec OLG et de l'accueillir dans la communauté paralympique canadienne, a déclaré Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. Nous savons qu'appuyer les sports et les athlètes est important pour OLG depuis de nombreuses années, et nous sommes ravis de travailler avec elle pour continuer à défendre les athlètes paralympiques ontariens et le sport inclusif partout en Ontario. »

À l'approche des Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris, OLG met également l'accent sur ses joueurs, qui aident à soutenir les athlètes amateurs de l'Ontario en jouant avec OLG. La nouvelle campagne « Commandités par vous » rappelle que, lorsque vous jouez avec OLG, vous soutenez les athlètes ontariens.

Depuis 2006, OLG et le gouvernement de l'Ontario soutiennent les athlètes amateurs de haut niveau par le biais du programme d'aide aux athlètes Quest for Gold. Ce programme apporte un soutien financier direct à des milliers d'athlètes amateurs, ce qui facilite leur entraînement en compensant les coûts d'entraînement et de subsistance.

« Beaucoup de gens ne réalisent pas que tous les profits d'OLG sont réinvestis en Ontario, et que nous soutenons les athlètes amateurs depuis longtemps, a dit Maxine Chapman, vice-présidente et dirigeante, Marque et Commercialisation, d'OLG. La capacité d'OLG à donner en retour aux collectivités est uniquement possible grâce à nos joueurs; nous souhaitions donc profiter de cette occasion pour les remercier et les célébrer. »

La campagne d'OLG met en vedette des athlètes de l'équipe canadienne olympique, comme Andre De Grasse, Penny Oleksiak, Maggie Mac Neil et Jillian Weir, ainsi que d'autres athlètes et athlètes paralympiques ontariens qui ont reçu des fonds du programme Quest for Gold de l'Ontario.

« L'entraînement pour les Olympiques exige beaucoup de préparation (physique, mentale et financière), et il est impossible d'y arriver seul, a affirmé Andre De Grasse, six fois médaillé olympique. Avoir des programmes comme Quest for Gold aide énormément, et savoir que notre collectivité nous soutient fait toute la différence, surtout si nous concourons sur la scène internationale. »

La réussite du programme Quest for Gold se voit dans les chiffres : au cours des quatre derniers cycles olympiques, plus de 90 % des médaillés ontariens avaient reçu des fonds de Quest for Gold pendant leur carrière.

« Le programme Quest for Gold met en lumière les efforts continus de notre gouvernement à aider les athlètes ontariens à réaliser leur potentiel aux plus hauts niveaux de compétition, a déclaré Neil Lumsden, ministre du Sport de l'Ontario. Nous sommes fiers de nous joindre à OLG ainsi qu'à nos partenaires de tous les secteurs du sport et à tous les Ontariens pour souhaiter à tous nos athlètes olympiques et paralympiques la meilleure des chances à Paris. »

Pour que les joueurs se sentent comme de vrais commanditaires, OLG emporte un studio de photo mobile « Commandités par vous » dans plusieurs collectivités ontariennes cet été. Les joueurs auront l'occasion de prendre une photo personnalisée pour montrer leur soutien aux athlètes amateurs ontariens. Ils auront également la chance de gagner des prix fabuleux, y compris des ensembles de prix d'Équipe Canada *.

De plus, si vous achetez un billet de loterie en ligne sur OLG.ca entre le 15 juillet et le 12 août 2024, vous pouvez vous inscrire afin de courir la chance de gagner un voyage pour voir l'équipe canadienne à l'œuvre aux Jeux olympiques d'hiver de 2026 à Milan et Cortina**!

Pour en savoir plus sur la campagne et le concours, visitez CommanditésParVous.ca.

À propos d'OLG

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 59 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

Jouez pour l'Ontario - Tous les profits d'OLG sont investis en Ontario

À propos du Comité olympique canadien (COC)

Le Comité olympique canadien croit au pouvoir transformateur du sport. Avec le Programme Impact de l'équipe du Canada et ses partenaires, le COC aspire à bâtir un système sportif sécuritaire, inclusif et accessible permettant à davantage de jeunes de pratiquer un sport et de s'y épanouir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Olympique.ca.

À propos du Comité paralympique canadien

Le Comité paralympique canadien est un organisme privé sans but lucratif qui compte 27 organismes de sport membres consacrés à consolider le pouvoir et les retombées du sport paralympique au Canada. Animé par la vision d'un monde où le sport paralympique favorise l'inclusivité, l'organisme a pour mission d'optimiser la préparation d'équipes qui visent l'excellence aux Jeux, de servir d'exemples ainsi que de promouvoir l'inclusion et l'accessibilité des personnes ayant un handicap. Le Comité paralympique canadien, qui défend les récits et les réussites des meilleures et meilleurs athlètes ayant un handicap, incite la population canadienne à favoriser l'inclusivité et à participer activement dans le sport. Pour obtenir de plus amples détails, consulter Paralympique.ca.

