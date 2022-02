TORONTO, le 23 févr. 2022 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) collabore avec Black Talent Initiative (BTI) pour favoriser la représentation des Noirs en milieu de travail et investir dans leur épanouissement professionnel.

Black Talent Initiative (BTI) est un organisme à impact social axé sur le bénévolat qui s'emploie à offrir des occasions de perfectionnement professionnel et de mentorat ainsi qu'une communauté aux talents noirs cherchant des possibilités d'avancement de carrière. Partout en Amérique du Nord, des bénévoles et des partenaires collaborent avec BTI en vue de créer des liens et des débouchés pour les talents noirs par l'entremise de sa communauté de professionnels, de ressources et de réseaux reconnus dans le milieu des affaires.

« Nous sommes ravis de nous joindre à BTI dans sa mission d'offrir aux talents noirs cherchant des possibilités d'avancement de carrière le perfectionnement professionnel, le mentorat et la communauté qui créent des débouchés et qui inspirent les milieux de travail équitables et anti-racistes d'aujourd'hui et de demain, indique Tyjondah Kerr, directrice, Équité, Diversité et Inclusion, d'OLG. À OLG, nous célébrons nos différences et savons que nos perspectives, nos origines et nos orientations uniques font de la Société un excellent milieu de travail. Grâce à notre partenariat avec BTI, nous renforcerons notre engagement à créer un environnement dans lequel peuvent exceller les leaders noirs actuels et futurs d'OLG. »

Ce partenariat permettra à OLG d'afficher des possibilités d'emploi sur le réseau de BTI, créant ainsi un bassin de talents pour OLG -- et aux leaders d'OLG de collaborer avec BTI afin d'offrir des occasions de mentorat et de réseautage avec des professionnels noirs. En outre, OLG et BTI travailleront de concert pour créer des possibilités d'apprentissage qui profitent à la fois aux employés d'OLG et aux talents de BTI.

« Dans l'histoire de notre province, peu d'organisations peuvent égaler la contribution qu'OLG a faite à nos collectivités, explique Mark Harrison, fondateur de Black Talent Initiative. L'accent qu'OLG met sur l'amélioration des avantages économiques pour les gens s'inscrit parfaitement dans les résultats que Black Talent Initiative cherche sérieusement à atteindre. C'est pour moi un honneur qu'OLG se joigne à notre mouvement. »

OLG contribue à bâtir un meilleur Ontario en offrant à nos clients d'excellentes expériences de divertissement. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à soutenir le secteur des courses de chevaux. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

