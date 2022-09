OLG apporte la magie du TIFF aux gens de Windsor, North Bay et Campbellford

qui auront leur propre mini-version de l'emblématique festival de films

TORONTO , le 12 sept. 2022 /CNW/ - L'Ontario déroule le tapis rouge! La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) donne en retour à trois municipalités de la province avec le TIFF en tournée, en recréant une petite version du Festival international du film de Toronto (TIFF) à Campbellford, North Bay et Windsor.

Les événements de première du TIFF en tournée d'OLG apporteront la magie de l'emblématique festival à ces trois collectivités, créant ainsi une expérience authentique de première avec tapis rouge, de belles occasions de prendre des égoportraits et des photos, de délicieuses collations gratuites et bien d'autres surprises. Ces premières spéciales visent à rassembler les résidents tout en renforçant l'engagement d'OLG à donner en retour aux collectivités de l'Ontario.

En plus d'emmener le TIFF en tournée, OLG est aussi à l'avant-plan et au cœur du TIFF avec OLG Cinema Park pour la durée du festival. OLG Cinema Park se tiendra à la place David Pecaut, située à l'intersection de la rue King Ouest et de la voie Ed Mirvish. Ne manquez pas les projections gratuites chaque soir à 22 h de certains des films classiques du TIFF et les friandises offertes gratuitement.

« Nous sommes tellement ravis de lancer le TIFF en tournée d'OLG pour transporter la magie de ce grand festival du film dans les collectivités à l'extérieur de Toronto - qui n'auraient pas autrement l'occasion de vivre toute l'effervescence du TIFF, a déclaré Alexandra Aguzzi, vice-présidente principale, Marque, Communications et Durabilité à OLG. Le partenariat d'OLG avec le TIFF reflète bien notre croyance commune de soutenir les arts et la culture locaux et les collectivités de l'Ontario dans leur ensemble. »

Chaque événement du TIFF en tournée présentera North of Normal, un film de la réalisatrice torontoise Carly Stone, qui sera présenté en première au TIFF de cette année. North of Normal et inspiré du mémoire de 2014 du même titre rédigé par Cea Sunrise Person. Le film illustre l'enfance atypique de Cea Sunrise Person dans la nature sauvage canadienne sans les commodités de la vie moderne comme l'eau courante et l'électricité.

« Notre mission au TIFF a toujours été de transformer la façon dont les gens perçoivent le monde grâce au cinéma, et nous avons hâte d'étendre cette mission à d'autres régions de l'Ontario pour la première fois, a ajouté Elisabeth Burks, vice-présidente, Partenariats, TIFF. Le TIFF en tournée incarne à la fois les valeurs que partagent OLG et le TIFF et la reconnaissance de l'importance du divertissement, des arts et de la culture dans nos collectivités. Nous sommes extrêmement fiers de transporter la magie du TIFF à l'extérieur de Toronto et nous avons hâte de faire vivre à ces trois villes une expérience vraiment spéciale. »

Les premières seront entièrement gratuites et ouvertes au public (les participants doivent être âgés de 18 ans ou plus) et auront lieu à :

Campbellford ( Ontario ) - 14 septembre, à l'Aron Theatre;

( ) - 14 septembre, à l'Aron Theatre; North Bay ( Ontario ) - 21 septembre, au cinéma Galaxy à North Bay ;

( ) - 21 septembre, au cinéma Galaxy à ; Windsor ( Ontario ) - 28 septembre, au Capitol Theatre and Arts Centre.

Pour commander votre billet gratuit et en savoir plus sur le TIFF en tournée, visitez olgtiffontour.com.

OLG est un organisme de la Couronne qui contribue à rendre l'Ontario meilleur en offrant des expériences de divertissement fabuleuses à ses clients. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG soutient également le secteur des courses de chevaux en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé environ 55 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les recettes provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

À propos du TIFF

Le TIFF est un organisme culturel sans but lucratif qui a pour mission de transformer, au moyen du cinéma, la façon dont les gens perçoivent le monde. Chef de file mondial de la culture cinématographique, le TIFF c'est le Festival international du film de Toronto (événement annuel se déroulant en septembre), la maison du cinéma TIFF Bell Lightbox (centre culturel qui comprend cinq cinémas, présente des expositions d'envergure et offre des installations axées sur l'apprentissage et le divertissement) ainsi que Film Circuit (programme de distribution national novateur). L'organisme génère des retombées économiques annuelles de 200 millions de dollars canadiens. La maison du cinéma TIFF Bell Lightbox bénéficie du généreux soutien de commanditaires tels que Bell (commanditaire-fondateur), la province de l'Ontario, le gouvernement du Canada, la ville de Toronto, la famille Reitman (Ivan Reitman, Agi Mandel et Susan Michaels), The Daniels Corporation et RBC. Pour en savoir plus, allez à tiff.net.

