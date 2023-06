TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) a travaillé avec la Première Nation indépendante d'Iskatewizaagegan no 39 pour remettre entièrement à neuf son terrain de basketball local dans le Nord-Ouest de l'Ontario.

Le nouveau terrain a été dévoilé le 23 juin 2023 lors d'un événement communautaire mettant en vedette Emily Mandamin, la première personne de la Première Nation indépendante d'Iskatewizaagegan no 39 à obtenir une bourse collégiale de basketball d'un collège américain. Le terrain est un endroit spécial pour Emily, puisque c'est là qu'elle a appris à jouer au basketball.

« OLG est honorée de mettre en lumière le parcours incroyable d'Emily et est fière de promouvoir l'héritage de création de lieux sûrs pour le jeu et les loisirs qu'elle lègue », a déclaré Duncan Hannay, président et chef de la direction d'OLG. « OLG célèbre Emily et la communauté d'Emily alors que nous aspirons à bâtir de nouvelles voies menant à la compréhension et au respect tout en menant de l'avant les principes de vérité et de réconciliation. »

Le terrain comporte une murale d'Alicia Kejick, artiste autochtone locale autodidacte dont l'art honore sa culture et son mode de vie. La murale est fondée sur « Ziigwan », qui représente le printemps et marque le début d'une nouvelle année dans la culture anishinaabe. C'est une période de renouveau et de nouvelles énergies, leçons et possibilités.

Pendant l'événement, la NBA a tenu sur le nouveau terrain une séance de basketball animée par ses professionnels et Tammy Sutton-Brown, légende retraitée de la WNBA.

« Beaucoup de jeunes athlètes autochtones ont les compétences, mais pas les ressources et les occasions pour réussir. Ce terrain était un lieu sûr pour moi quand j'étais jeune, et maintenant il peut être un lieu rempli de possibilités pour d'autres », a expliqué Emily. « À mesure que j'atteins mes objectifs en tant qu'athlète, il est important pour moi de partager mon succès. Grâce à OLG, ma communauté a maintenant un terrain de basketball qui n'est pas seulement neuf et fonctionnel, mais qui est véritablement le nôtre. »

Au printemps 2023, OLG s'est associée à la NBA pour commanditer le premier match de la WNBA au Canada, présenté par Tangerine, et célébrer la réussite d'Emily Mandamin à titre de première récipiendaire d'une bourse collégiale de basketball de la Première Nation indépendante d'Iskatewizaagegan no 39. Regardez son histoire : Chasseuse de rêve.

LIEN VERS LA TROUSSE D'INFORMATION VIRTUELLE :

Vidéo : f.io/8Z1xBJdj

Photos : https://f.io/51Fc8M16

Photo de groupe comprise avec le lien (de gauche à droite) : Randy Paishk (directeur, Éducation); Chief Gerald Lewis (chef de la communauté); Yvonne Penace (aînée de la communauté); Roiana:kens (directeur, Relations autochtones d'OLG); Emily Mandamin; Sarah Mandamin (aînée de la communauté); Barb Kejick (responsable du portfolio éducatif); and Christine Chan (directrice d'école).

À OLG, nous jouons pour l'Ontario. La totalité de nos profits est réinvestie dans la province afin de créer des collectivités fortes et d'améliorer la qualité de vie de tous les Ontariens.

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario. Agissant de manière socialement responsable, OLG exploite et gère des établissements de jeu traditionnel, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance. OLG aide aussi à bâtir un secteur des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 57 milliards de dollars aux résidents et à la Province de l'Ontario pour appuyer les principales priorités du gouvernement, comme les soins de santé, le traitement et la prévention liés au jeu problématique et les athlètes amateurs. Chaque année, les profits provenant des activités d'OLG servent également à soutenir les collectivités d'accueil, les Premières Nations de l'Ontario, les détaillants de loterie et les organismes de bienfaisance locaux dans toute la province.

