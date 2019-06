OLG conclut une entente d'exploitation et de services des casinos pour le regroupement des zones de jeu de Niagara

TORONTO, le 12 juin 2019 /CNW/ - La Société des loteries et des jeux de l'Ontario (OLG) a conclu une entente d'exploitation et de services des casinos avec MGE Niagara Entertainment Inc. (MGE) pour le regroupement des zones de jeu de Niagara.

Il s'agit de la plus récente étape de la transformation du jeu en établissement en Ontario, qui met en place des conditions favorisant une industrie du jeu vibrante, tout en créant des emplois et en attirant des investissements pour les collectivités partout dans la province.

MGE se charge maintenant des activités courantes de Fallsview Casino Resort et de Casino Niagara. MGE exploitera également le futur centre de divertissement de 5 000 places de Niagara Falls.

Le programme de jeu responsable (JR) d'OLG est reconnu à l'échelle internationale et OLG intègre ses normes élevées en matière de JR dans les contrats qu'elle conclut avec des fournisseurs de services.

OLG est la plus importante source de revenus non fiscaux du gouvernement provincial. La modernisation aide OLG à procurer plus de financement à l'Ontario pour les principaux services gouvernementaux.

À propos de Mohegan Gaming & Entertainment

Mohegan Gaming & Entertainment (MGE) est un promoteur et exploitant clé de complexes de villégiature intégrés de premier plan dans le monde entier, notamment Mohegan Sun à Uncasville (Connecticut) et Inspire à Incheon en Corée du Sud. MGE est propriétaire, promoteur et gestionnaire de complexes de villégiature intégrés dans l'ensemble des États-Unis, y compris au Connecticut, au New Jersey, dans l'État de Washington, en Pennsylvanie, en Louisiane, dans le nord de l'Asie et à Niagara Falls, au Canada. MGE est propriétaire et exploitant du Sun du Connecticut, une équipe de basketball professionnel de la WNBA, et des Black Wolves de la Nouvelle-Angleterre, une équipe de crosse professionnelle de la National Lacrosse League. Pour obtenir plus d'informations sur MGE et sur nos établissements, rendez-vous à mohegangaming.com

À propos d'OLG

OLG est l'organisme du gouvernement de l'Ontario qui fournit des activités de jeu d'une manière socialement responsable. OLG exploite et gère des établissements de jeu, la vente de jeux de loterie dans la province, le jeu en ligne à PlayOLG et la prestation du bingo et d'autres produits de jeu électronique aux centres de jeu de bienfaisance dans la province, et aide à bâtir une industrie des courses de chevaux plus viable en Ontario. Depuis 1975, OLG a versé près de 50 milliards de dollars à la Province et à la population de l'Ontario. Ces paiements à la Province soutiennent le fonctionnement des hôpitaux, le sport amateur par l'entremise du programme Quest for Gold, les organismes de bienfaisance locaux et provinciaux et la prévention, le traitement et la recherche liés au jeu problématique.

