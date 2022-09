L'UQAM et le MBAM proposent un premier cours en ligne ouvert à toutes et à tous sur l'art moderne et contemporain autochtone

MONTRÉAL, le 27 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Université du Québec à Montréal (UQAM) et le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) dévoilent Ohtehra', l'art autochtone aujourd'hui. Ce nouveau cours en ligne gratuit et accessible à toutes et à tous ouvre un chapitre exceptionnel sur la culture autochtone. Il propose une lecture inédite de l'histoire de l'art du Québec et du Canada, qui s'appuie sur des œuvres et objets issus des collections d'art moderne et contemporain du MBAM. Destiné à un large public, autant initié que novice, ce cours sans frontières sera disponible sur la plateforme FUN , à compter du 17 octobre prochain.

Fruit d'une collaboration entre le Département d'histoire de l'art de l'UQAM et le Service de la conservation du MBAM, ce cours en ligne offre au public un accès privilégié à près de 100 œuvres d'art autochtones issues des collections du MBAM, de 1960 à nos jours, et à une centaine d'œuvres et d'objets complémentaires - statuettes, illustrations et caricatures - qui couvrent plusieurs siècles. À travers leurs récits, plus de 20 artistes, spécialistes et personnalités des Premières Nations, métis et inuit invitent le public à « inverser son regard » occidental sur l'histoire en reconstruisant des perspectives autochtones.

Ohtehra', l'art autochtone aujourd'hui

Réalisé par une équipe de quatre historiens et historiennes de l'art de l'UQAM et de quatre conservateurs et conservatrices du MBAM, Ohtehra' fait une très large place aux voix et aux expertises autochtones. Sociologue, critique d'art, commissaire indépendant et professeur à l'Institution KIUNA et à l'UQAM, Guy Sioui Durand (Wendat), est intervenu à titre d'expert sur les contenus touchant à l'art des Premières Nations, alors que Lisa Qiluqqi Koperqualuk (Inuit), conservatrice-médiatrice en art inuit du MBAM a supervisé les contenus inuit.

Composé de 7 modules thématiques, ce cours d'une durée de 21 heures contient de nombreuses capsules vidéo dans lesquelles artistes, spécialistes et personnalités racontent l'histoire de la production, de la diffusion et de la signification des objets et des œuvres présents dans les collections du MBAM. Il intègre notamment des entrevues filmées avec les artistes Shuvinai Ashoona, Rebecca Belmore, Hannah Claus, David Garneau, Meryl McMaster, Kent Monkman, Nadia Myre, Alanis Obomsawin, Meky Ottawa, Ooloosie Saila, Niap (Nancy Saunders), Michel Savard, Ningiukulu Teevee et Barbara-Ann Watso ; les historiennes de l'art Caroline Nepton Hotte et Carmen Robertson ; ainsi que le conservateur et la conservatrice autochtones Jonathan Lainey et Sylvie Paré.

« Inverser notre regard » sur l'art

Ce cours poursuit trois objectifs :

Offrir une initiation à l'art autochtone de 1960 à aujourd'hui en s'appuyant sur les points forts des collections du MBAM ;

Proposer un survol des relations entre les Autochtones et les colons européens sur plus de cinq siècles ;

Faire une très large place aux voix et aux expertises autochtones en proposant un récit non plus sur, mais par les artistes autochtones.

L'union du vivant, du sacré et de la pensée

Le titre du cours, Othehra', prend source dans un concept huron-iroquois qui incarne une certaine pensée selon laquelle les idées sont indissociables du monde sacré, mais aussi des imaginaires qui prennent forme, puisque le mot art n'existe pas dans les langues autochtones. La pierre de fée sert par ailleurs d'identité visuelle au cours. C'est la nature qui l'a fabriquée. Elle signifie l'émerveillement et la libération des pensées.

Une histoire à partir des œuvres de la collection du MBAM

Le MBAM a été l'un des premiers musées d'art canadiens à collectionner l'art autochtone d'Amérique du Nord, dès 1917. Sa collection figure aujourd'hui parmi les plus importantes au pays. Elle comprend autant des œuvres anciennes que contemporaines qui reflètent la richesse de notre patrimoine artistique. Sa force réside dans l'art moderne et contemporain, en particulier l'art inuit, qui a fait son entrée dans la collection au milieu du siècle dernier. Ces dernières années, elle a été enrichie de nombreuses œuvres d'artistes inuit et des Premières Nations, qui ont révolutionné la scène culturelle et ont participé à redéfinir les contours de l'identité québécoise et canadienne. Ohtehra', l'art autochtone aujourd'hui met en valeur près d'une centaine d'œuvres phares de la collection d'art moderne et contemporain autochtone du MBAM de 1960 à nos jours.

« Grâce à son entente avec cette grande institution culturelle québécoise qu'est le Musée des beaux-arts de Montréal, l'UQAM aspire à contribuer à la transformation sociale par l'art, et dans le cas du présent projet, par l'art autochtone. C'est donc dans un esprit de partage, de respect et de réciprocité entre les artistes, spécialistes et équipes de conservation que la réalisation de ce projet a pris place. Cette collaboration a permis de créer un contenu riche et unique. », explique Joanne Lalonde, doyenne de la Faculté des arts de l'UQAM.

« Le MBAM se réjouit de cette collaboration avec l'UQAM. Cet ambitieux projet, mené au cours des quatre dernières années, a fédéré des artistes, des historiens et historiennes de l'art, des conservateurs et conservatrices de musée, et des personnalités de diverses communautés autochtones. Ensemble, nous avons mis en commun nos savoirs pour faire découvrir au grand public l'extraordinaire vitalité de la création autochtone moderne et actuelle. Ohtehra' est une initiative éducative et numérique qui incarne pleinement la volonté du MBAM de mieux faire connaître la richesse et la diversité des expressions artistiques du Québec et du Canada. », affirme Mary-Dailey Desmarais, conservatrice en chef du MBAM.

« Ohtehra', l'art autochtone aujourd'hui est le fruit d'une collaboration exemplaire entre les milieux universitaires et muséaux, et les artistes autochtones. Le résultat de cet effort collectif est une occasion unique de faire connaître la création contemporaine autochtone à un large public de toute la francophonie, qui découvrira tout un pan de l'art du Canada et du Québec trop peu valorisé jusqu'à aujourd'hui. », précise Jean-Philippe Uzel, professeur au Département d'histoire de l'art de l'UQAM

« Ohtehra', l'art autochtone aujourd'hui est le premier cours de décolonisation de l'histoire autochtone par l'art. Ce sont réellement les artistes qui transmettent l'histoire de leur peuple à travers leurs œuvres. C'est une réalisation majeure non seulement pour l'histoire de l'art autochtone, mais également pour l'histoire de l'art en général. Ce cours prouve que les Autochtones ne sont pas déqualifiés. », déclare Guy Sioui Durand, commissaire et professeur à l'Institution KIUNA et à l'UQAM.

Ohtehra', l'art autochtone aujourd'hui en chiffres

+ de 225 capsules vidéo

+ de 200 œuvres, dont près de 100 œuvres de la collection du MBAM

+ de 20 artistes, personnalités et spécialistes autochtones

1 comité scientifique composé de 8 membres

+ de 500 inscriptions dans plus de 40 pays déjà confirmées

INSCRIPTIONS Du 18 août au 27 novembre 2022 https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/ohtehra-lart-autochtone-aujourdhui Cours avec animation : du 17 octobre au 4 décembre 2022

Crédits

Le cours Ohtehra', l'art autochtone aujourd'hui a été conçu et réalisé par l'Université du Québec à Montréal et le Musée des beaux-arts de Montréal.

À propos de l'Université du Québec à Montréal

L'UQAM est une université publique de langue française dont le rayonnement est international. Au cœur de la ville, au centre de l'évolution de Montréal et du Québec, elle met à contribution ses expertises pour faire face aux enjeux qui touchent notre planète. L'originalité et les caractéristiques propres de ses quelque 300 programmes d'études, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée. Elle compte plus de 280 000 diplômés qui œuvrent dans toutes les sphères d'activités. UQAM.ca

À propos du Musée des beaux-arts de Montréal

Plus ancien musée d'art au Canada, fondé en 1860, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) figure parmi les grands musées d'Amérique du Nord. Sa collection donne à découvrir le patrimoine québécois et canadien et l'art international, dans une perspective critique et interculturelle. Elle rassemble plus de 45 000 peintures, sculptures, œuvres d'art graphiques, photographies, installations multimédias et objets d'arts décoratifs, de l'Antiquité à nos jours. Les expositions du MBAM croisent les disciplines allant de l'archéologie aux beaux-arts en passant par les pratiques contemporaines. Déployé dans cinq pavillons interreliés, le carrefour muséal intègre plus de 80 salles d'exposition, la Salle de concert Bourgie, un auditorium-salle de cinéma, une boutique-librairie, une maison d'édition, un jardin d'art public et l'Atelier international d'éducation et d'art-thérapie Michel de la Chenelière. Musée pionnier dans le domaine de l'art-thérapie, le MBAM collabore avec les milieux communautaires, de l'éducation, de la santé et des technologies pour offrir à tous des expériences inclusives et enrichissantes au contact de l'art. mbam.qc.ca

