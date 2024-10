Les membres des médias sont conviés au tapis rouge de la 64e édition du Bal du Musée des beaux-arts de Montréal!

MONTRÉAL, le 24 oct. 2024 /CNW/ - Le samedi 26 octobre prochain, près de 1 000 convives des milieux de la culture et des affaires se réuniront dans un décor enchanteur afin de célébrer l'art dans toute sa splendeur! Plongez dans un univers baroque réinventé à l'occasion de cet événement-bénéfice incontournable de Montréal!

Samedi 26 octobre 2024, de 17 h 45 à 19 h 30

Musée des beaux-arts de Montréal

1379, rue Sherbrooke Ouest

Entrée du pavillon Michal et Renata Hornstein

Parmi les convives : Pierre Lapointe, Patrick Watson, Sophie Cadieux, Mani Soleymanlou, Elisapie, Benoit McGinnis, Mel Charlot, Gino Chouinard, Pierre-Karl Péladeau, Véronique Lauzon, François Cardinal, Kent Monkman, Pierre Dorion, Manuel Mathieu, François Lacasse, Guillaume Simoneau, Janet Werner, Christine Fréchette, Mathieu Lacombe, Yves-François Blanchet, Paul St-Pierre Plamondon, Simon Jolin-Barette et plusieurs autres!

Le chef et auteur Laurent Dagenais signe le menu conçu spécialement pour l'occasion!





À PROPOS DU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE MONTRÉAL

Fondé en 1860, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) a été bâti par la générosité de multiples générations de Montréalais et de Montréalaises. Il a pour mission d'acquérir, de conserver, d'étudier, d'interpréter et de présenter des œuvres d'art significatives de tous les horizons et de toutes les époques, au bénéfice des membres de sa communauté et de ses publics, dans l'espoir que l'art transforme leur vie.

La collection du MBAM donne à découvrir le patrimoine québécois et canadien, l'art autochtone et l'art international, dans une perspective actuelle et novatrice. Elle rassemble près de 47 000 peintures, sculptures, œuvres d'art graphiques, photographies, installations multimédias et objets d'arts décoratifs, de l'Antiquité à nos jours. Ses expositions comme sa programmation culturelle offrent une vision renouvelée de l'histoire de l'art.

Lieu de vie et d'échange, le Musée, en tant que pionnier dans le domaine de l'art-thérapie, collabore avec les milieux communautaires, de l'éducation, de la santé et des technologies pour offrir à tous les publics une expérience de l'art enrichissante et transformatrice. Le MBAM continue ainsi d'aspirer, à travers ses projets, à un monde plus inclusif, plus accessible et plus juste. mbam.qc.ca

