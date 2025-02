NEWMARKET, ON, le 7 févr. 2025 /CNW/ - En travaillant en étroite collaboration avec ses partenaires de tout le pays, le gouvernement fédéral veille à ce que davantage de Canadiens puissent vivre à proximité des services de transport en commun et fournit une aide supplémentaire pour lutter contre l'itinérance et les campements.

Aujourd'hui, Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, de Leah Taylor Roy, députée d'Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill, d'Eric Jolliffe, président-directeur général de la Municipalité régionale de York, et de Nation Cheong, vice-président chargé des répercussions sur la collectivité à Centraide du Grand Toronto, ont annoncé un investissement fédéral de près de 96 millions de dollars pour le réseau de transport en commun de la région de York, un investissement conjoint de près de 22 millions de dollars pour soutenir les plans d'intervention de la région pour lutter contre les campements, ainsi qu'un financement de 22 millions de dollars pour continuer à soutenir, dans la région, Vers un chez‑soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance.

Financement prévisible et à long terme pour le transport en commun

Dans le cadre du volet Financement de base du nouveau Fonds pour le transport en commun du Canada, York Region Transit recevra une allocation annuelle totalisant près de 96 millions de dollars sur dix ans. Le financement servira à améliorer, à remplacer ou à moderniser les infrastructures de transport en commun de la municipalité régionale de York, ainsi qu'à s'assurer qu'elles sont en bon état.

Cet investissement, qui débutera en 2026 et se poursuivra jusqu'en 2036, contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer les effets des changements climatiques.

Lutte contre l'itinérance et les campements

Le logement offre stabilité et sécurité, et constitue le fondement du bien-être général. Chacun a droit à un logement sûr, quelle que soit sa situation. Chaque Canadien mérite d'avoir un logement sûr et abordable.

Le gouvernement fédéral a également annoncé la conclusion d'une entente avec la Municipalité régionale de York pour un investissement conjoint de près de 22 millions de dollars qui permettra de soutenir les plans d'intervention de York pour lutter contre les campements, conformément au plan de services aux personnes en situation d'itinérance 2024‑2027 de la région de York. Ce financement servira à créer une unité d'intervention pour les campements, à accroître le nombre de places dans les logements d'urgence et de transition, ainsi qu'à établir un fonds de soutien souple pour aider les personnes en situation d'itinérance à faire la transition vers un logement plus stable.

De plus, le gouvernement fédéral continue de soutenir les personnes en situation d'itinérance ou à risque de le devenir dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance. Dans le budget de 2024, on a alloué à la région 22 millions de dollars supplémentaires sur quatre ans, soit jusqu'en 2027-2028. Cela porte à 80 millions de dollars sur neuf ans, jusqu'en 2027-2028, l'allocation totale de la région au titre du volet Collectivités désignées de Vers un chez-soi, géré par Centraide du Grand Toronto.

« Nous sommes déterminés à bâtir des collectivités abordables, bien reliées et durables dans tout le pays. Les investissements du gouvernement fédéral dans la région de York feront une véritable différence. »

L'honorable Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« En investissant dans les infrastructures de transport en commun, nous ne faisons pas qu'améliorer la mobilité, nous jetons les bases de collectivités dynamiques et durables où les Canadiens peuvent vivre, travailler et s'épanouir, tout en réduisant notre impact sur l'environnement pour les générations futures. »

Leah Taylor Roy, députée d'Aurora--Oak Ridges--Richmond Hill

« Ce financement de près de 96 millions de dollars au titre du Fonds pour le transport en commun du Canada fournira à la région de York une source de financement stable pour son réseau de transport en commun. Grâce à cet investissement, les membres de la collectivité bénéficieront de services de transport en commun fiables, accessibles et sûrs pour se rendre au travail, à l'école, à la maison ou ailleurs. »

L'honorable Helena Jaczek, députée de Markham--Stouffville

« La région de York se réjouit de l'investissement du gouvernement du Canada dans le transport en commun et les mesures de soutien pour les personnes en situation d'itinérance. Cet investissement aidera à bâtir une collectivité plus forte, plus inclusive et mieux reliée en permettant aux résidents d'avoir accès à des services de transport en commun sûrs et fiables, ainsi qu'à des mesures de soutien essentielles pour lutter contre l'itinérance. Il est essentiel que tous les ordres de gouvernement forment des partenariats solides pour répondre aux besoins de nos collectivités en pleine croissance, et nous remercions le gouvernement fédéral de reconnaître et de soutenir les priorités de la région de York. »

Eric Jolliffe, président-directeur général de la Municipalité régionale de York

« L'initiative Vers un chez-soi aide les gens de la région de York à passer de la crise à l'espoir en leur fournissant un logement, des services de soutien essentiels et la sécurité d'un logement stable. Elle a permis d'intensifier le travail de proximité et de créer des voies vers la dignité et les possibilités. À Centraide du Grand Toronto, nous avons constaté que même un simple contact - un endroit sûr où dormir, un intervenant communautaire de confiance - peut constituer le premier pas vers la stabilité. Il est possible d'accomplir de tels progrès grâce à des partenariats fédéraux solides qui permettent d'utiliser le financement de manière à obtenir des résultats concrets pour nos collectivités. »

Nation Cheong, vice-président chargé des répercussions sur la collectivité à Centraide du Grand Toronto

La municipalité régionale de York recevra 95 701 680 $ sur dix ans, soit de 2026 à 2036, dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du Canada (FTCC). Le financement fédéral est conditionnel à la présentation d'un plan d'immobilisations, ainsi qu'à la signature subséquente d'une entente de financement par tous les bénéficiaires du Financement de base.

recevra 95 701 680 $ sur dix ans, soit de 2026 à 2036, dans le cadre du Fonds pour le transport en commun du (FTCC). Le financement fédéral est conditionnel à la présentation d'un plan d'immobilisations, ainsi qu'à la signature subséquente d'une entente de financement par tous les bénéficiaires du Financement de base. Le FTCC est le plus important investissement dans le transport en commun de l'histoire du Canada . Il a été conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones.

. Il a été conçu pour répondre aux besoins uniques des collectivités de toutes tailles : des grandes régions métropolitaines aux petites et moyennes collectivités, y compris les collectivités rurales, éloignées, nordiques et autochtones. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a engagé plus de 30 milliards de dollars pour des projets de transport en commun et de transport actif. Ces investissements historiques ont permis de réaliser près de 2 000 projets dans tout le pays.

À compter de 2026-2027, on fournira en moyenne 3 milliards de dollars de financement permanent par année au titre du FTCC afin de répondre aux besoins locaux. Ce financement permettra d'améliorer la planification intégrée et l'accès au transport en commun et au transport actif, ainsi que de soutenir le développement de collectivités plus abordables, plus durables et plus inclusives.

Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Le FTCC soutient les investissements dans le transport en commun et le transport actif dans le cadre de trois volets : Les ententes pour les régions métropolitaines offrent au gouvernement fédéral, aux provinces et aux municipalités une nouvelle façon de collaborer. Ces ententes soutiendront le développement à long terme des infrastructures de transport en commun dans les grandes zones urbaines. Dans le cadre de ces ententes, le gouvernement fédéral allouera des fonds et travaillera avec nos partenaires pour soutenir la planification et la mise en place du transport en commun. Ce financement vise à promouvoir des collectivités agréables dotées de transport en commun accessible et de logements abordables. Le financement de base répondra à l'engagement du gouvernement fédéral de fournir un soutien stable et prévisible que les collectivités dotées de réseaux de transport en commun dans tout le Canada recherchent pour les investissements courants, le développement et les projets d'amélioration de l'état général des installations. Le financement ciblé apportera un soutien à des projets particuliers de transport en commun, y compris le transport actif, le transport en commun dans les zones rurales et éloignées, les solutions de transport en commun dans les communautés autochtones, ainsi que l'électrification du transport en commun et du transport scolaire. Un financement ciblé sera accordé au moyen d'appels de candidatures périodiques qui permettront au gouvernement fédéral de s'adapter à l'évolution des priorités et des besoins des collectivités.

Le nouveau Fonds offre également des solutions concrètes sur la façon de tirer le meilleur parti des investissements dans le transport en commun pour soutenir les objectifs en matière de logement et d'environnement, en particulier dans les grandes régions métropolitaines. La prise en compte de l'impact des réseaux de transport en commun locaux sur l'offre de logements, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la résilience climatique et l'inclusion sociale fait maintenant partie intégrante de la planification régionale.

Le gouvernement fédéral fournit 10,8 millions de dollars sur deux ans pour soutenir la mise en œuvre du plan local d'intervention visant à lutter contre les campements (PLILC) de la région de York dans le cadre de l'initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC). La Municipalité régionale de York fournira une contribution équivalente à celle du gouvernement fédéral.

dans le cadre de l'initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements (ILIHRC). La Municipalité régionale de fournira une contribution équivalente à celle du gouvernement fédéral. L'Initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance, en particulier le nombre de personnes qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan local d'intervention visant à lutter contre les campements (PLILC) dans chaque collectivité ciblée. Ce plan est mis en œuvre grâce à une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien visant à assurer la dignité des personnes.

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance vise à fournir du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées pour les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance soutient les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est-à-dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est-à-dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Un financement totalisant 80 248 045 $ sur neuf ans est alloué à la prévention et à la réduction de l'itinérance dans la région de York / Newmarket dans le cadre du volet Collectivités désignées, géré par Centraide du Grand Toronto.

/ dans le cadre du volet Collectivités désignées, géré par Centraide du Grand Toronto. Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à se trouver un logement.

