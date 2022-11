OROMOCTO, NB, le 8 nov. 2022 /CNW/ - Un accès fiable à l'Internet haute vitesse est une nécessité pour tous les Canadiens. Cela rapproche les familles et les amis, nous aide à travailler et à étudier et relie les entreprises canadiennes aux clients du monde entier. Offrir aux habitants des communautés rurales, éloignées et autochtones d'un océan à l'autre un accès rapide et fiable à l'Internet haute vitesse contribuera à créer de bons emplois pour la classe moyenne et à bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui un supplément de 475 millions de dollars au Fonds pour la large bande universelle. Ce supplément permettra de brancher 60 000 foyers ruraux de plus au Canada, ce qui nous aidera à atteindre notre objectif de fournir l'accès à l'Internet haute vitesse à toutes les communautés, dans chaque province et territoire.

À ce jour, le gouvernement du Canada a déjà annoncé que jusqu'à 900 000 foyers de plus auront accès à l'Internet haute vitesse, et d'autres annonces suivront. Nous sommes en voie d'atteindre notre objectif d'offrir l'accès à l'Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026. 93,5 % des foyers canadiens ont déjà accès à l'Internet haute vitesse ou sont visés par des projets de connectivité dans le cadre des engagements du programme, comparativement à seulement 79 % en 2014.

Afin de mieux soutenir la population du Nouveau-Brunswick, le premier ministre a également annoncé l'octroi d'une somme pouvant atteindre 17,6 millions de dollars, en plus du financement fédéral de 55 millions de dollars déjà annoncé, pour fournir l'accès à l'Internet haute vitesse à plus de 27 000 foyers du Nouveau-Brunswick. Ces fonds supplémentaires font partie de notre plan pour que chaque foyer du Nouveau-Brunswick ait accès à l'Internet haute vitesse d'ici 2030.

Alors que les Canadiens sont confrontés à l'augmentation du coût de la vie en raison de l'inflation mondiale, nous continuerons de fournir l'accès à l'Internet haute vitesse à ceux qui en ont besoin. En partenariat avec des fournisseurs de services, nous offrirons cet accès à un coût de 10 ou 20 dollars par mois dans le cadre de l'initiative Familles branchées. L'admissibilité à cette initiative a récemment été élargie. En plus d'inclure les familles qui reçoivent le montant maximal de l'Allocation canadienne pour enfants, l'initiative visera également les personnes âgées recevant le montant maximal du Supplément de revenu garanti. Grâce à ce partenariat, nous assurons l'accès de centaines de milliers de familles et d'aînés à faible revenu à un service Internet haute vitesse abordable.

Le gouvernement du Canada continuera de travailler avec les provinces et les territoires, les municipalités, les communautés autochtones et les fournisseurs de services Internet afin d'offrir à tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, l'accès à l'Internet haute vitesse dans les meilleurs délais.

Citations

« Qu'il s'agisse de l'étudiant qui compte sur Internet pour remettre ses travaux à temps ou du propriétaire d'une petite entreprise qui vend ses produits en ligne dans le monde entier, chaque Canadien, où qu'il se trouve au pays, mérite un accès à un service Internet haute vitesse fiable et de qualité. Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, nous continuerons d'améliorer et d'étendre l'accès à l'Internet haute vitesse dans toutes les communautés du pays, afin de bâtir une économie centrée sur le bien-être de tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Nous savons tous que, de nos jours, Internet n'est plus un luxe, mais une nécessité. L'accès à un service Internet rapide et fiable aide les Canadiens des régions rurales en leur permettant d'accéder à des services essentiels comme les soins de santé et l'éducation, de participer à l'économie numérique ou simplement de communiquer avec leurs proches. L'annonce d'aujourd'hui vient renforcer l'engagement de notre gouvernement à brancher tous les Canadiens, peu importe où ils vivent, d'ici 2030. De plus, je suis heureuse d'annoncer que nous avons déjà branché plus de 93,5 % des Canadiens, comparativement à 79 % en 2014, et que nous sommes en bonne voie d'atteindre notre objectif. »

-- L'hon. Gudie Hutchings, ministre du Développement économique rural

Faits saillants

Produit connexe

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]