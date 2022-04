WINNIPEG, MB, le 22 avril 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada devrait avoir un chez-soi sûr et abordable. Afin d'offrir un avenir meilleur à tous, le gouvernement du Canada construit plus de logements aux quatre coins du pays et rend le logement plus abordable pour les gens qui en ont le plus besoin.

Le premier ministre Justin Trudeau était accompagné aujourd'hui de la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, et du grand chef de l'Organisation des chefs du Sud (OCS), Jerry Daniels, afin d'annoncer un nouvel investissement fédéral de 65 millions de dollars qui permettra d'offrir près de 300 nouveaux logements abordables à des membres des Premières Nations de la région, y compris des familles, des Aînés et des étudiants postsecondaires. Cette initiative comprend également une contribution de 35 millions de dollars de la part de la Province du Manitoba, ce qui porte l'investissement total à 100 millions de dollars. Les nouveaux logements abordables seront situés dans l'édifice patrimonial de la Compagnie de la Baie d'Hudson (HBC), au centre-ville de Winnipeg, édifice qui a été offert à l'OCS pour ce projet de revitalisation.

Le projet, qui porte pour l'instant le nom de « Wehwehneh Bahgahkinahgohn » - ce qui signifie « c'est visible » en anishinaabemowin - sera un espace propice à la réconciliation économique et sociale, selon l'OCS. Une partie de l'immeuble sera réservée à des Aînés des Premières Nations et constituée de logements avec services adaptés à leur culture, et les familles qui vivront dans l'immeuble de la HBC converti ainsi que les employés qui y travailleront auront accès à des services de garde réglementés de grande qualité. Les travaux devraient commencer cet automne, et on prévoit que les premiers résidents pourront s'installer dans l'immeuble à l'automne 2025.

Combler les lacunes en matière de logement pour les peuples autochtones demeure une priorité absolue pour le gouvernement du Canada. Depuis 2015, nous avons investi des milliards de dollars pour soutenir la construction et la réparation de milliers de maisons pour les peuples autochtones au pays. De plus, le Budget 2022 prévoit plus de 4 milliards de dollars de nouveaux fonds pour permettre aux familles autochtones d'avoir accès à un logement sûr et abordable. Nous continuerons de travailler avec les communautés autochtones de l'ensemble du pays pour faire en sorte que chacun puisse profiter d'un chez-soi sûr et abordable.

Citations

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable. En réimaginant l'immeuble emblématique de la Compagnie de la Baie d'Hudson au cœur du centre-ville de Winnipeg, l'Organisation des chefs du Sud contribue à la préservation de cet édifice historique, tout en créant près de 300 logements dont les membres des Premières Nations du sud du Manitoba ont grand besoin. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Le gouvernement du Manitoba est fier de soutenir cet acte de réconciliation sans précédent en travaillant en partenariat avec l'Organisation des chefs du Sud et le Canada sur ce projet de logement et ce projet social incomparable, par et pour les peuples autochtones. Dans le cadre de ce partenariat unique, l'édifice emblématique de la Compagnie de la Baie d'Hudson sera transformé en un nouvel espace dynamique offrant aux peuples autochtones un éventail de services, dont des logements abordables pour les familles, les Aînés et les étudiants postsecondaires. Ce projet rayonnera également sur le centre-ville de Winnipeg et donnera suite à notre engagement à bâtir un avenir meilleur pour tous les Manitobains. »

-- L'hon. Heather Stefanson, première ministre du Manitoba

« Aujourd'hui peut marquer le début d'une autre étape vers un avenir meilleur, un avenir à l'image des rêves de nos ancêtres. Ce projet constitue un geste de réconciliation et concrétise notre vision pour redynamiser le cœur du centre-ville de Winnipeg, au profit de tous et en conformité avec notre approche traditionnelle et holistique en matière de développement économique durable. »

-- Le grand chef Jerry Daniels, Organisation des chefs du Sud

« Dans nos réflexions entourant l'avenir de l'immeuble de Winnipeg, il était important d'élaborer pour le site un plan durable qui serait également utile et pertinent pour la ville de Winnipeg. Le parcours de vérité et de réconciliation de la HBC exige des gestes qui démontrent notre volonté de cheminer aux côtés des communautés autochtones. Nous pensons que l'OCS est l'intendant idéal pour ce site et qu'elle peut créer un nouveau point de repère communautaire qui favorisera la réconciliation. »

-- Richard Baker, gouverneur et président exécutif, Compagnie de la Baie d'Hudson

Faits saillants

L'immeuble converti de la HBC comprendra ce qui suit :

Des logements locatifs abordables et des logements au prix courant, dont certains seront pleinement accessibles;



Un centre de santé et de guérison comprenant une pharmacie réunissant à la fois des pratiques médicales traditionnelles et occidentales;



Un musée consacré aux Premières Nations, une galerie d'art, deux restaurants et des boutiques;



Des caractéristiques écoénergétiques qui permettront de réduire la consommation d'énergie de l'immeuble de 35 % et les émissions de gaz à effet de serre de 81 %.

Le projet de conversion de la HBC reçoit 35 millions de dollars de la part du gouvernement du Manitoba à l'appui de deux projets. D'une part, une somme de 10 millions de dollars sera allouée à la composante « logement abordable » du projet de revitalisation. D'autre part, une somme de 25 millions de dollars sera disponible par l'intermédiaire du fonds réservé à l'immeuble de la Baie d'Hudson, qui est administré par la Winnipeg Foundation, en vue de la préservation des éléments patrimoniaux de l'édifice HBC.

La contribution fédérale est versée par l'intermédiaire du Fonds national de co-investissement pour le logement de la Stratégie nationale sur le logement, qui prévoit un prêt-subvention de 55 millions de dollars et un prêt à faible coût de 10 millions de dollars.

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Depuis la création de la Stratégie nationale sur le logement, le gouvernement du Canada a investi plus de 24,2 milliards de dollars pour contribuer à la création de plus de 91 000 logements et à la réparation de plus de 209 000 logements, et il a offert un chez-soi plus abordable à plus de 172 000 ménages. Ces mesures donnent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les peuples autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de le devenir, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

