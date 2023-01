TORONTO, le 18 janv. 2023 /CNW/ - Pour une durée limitée, Tim Hortons propose trois nouvelles boissons préparées à la main aromatisées à la vanille et à la noix de coco. L'option idéale lorsque vous avez envie d'une boisson spéciale lors d'une visite chez Tim.

Le café infusé à froid vanille et noix de coco, ainsi que le latte et le cappuccino vanille et noix de coco à base d'espresso, sont préparés à 100 % avec des grains arabica de qualité supérieure provenant de sources éthiques.

Offrez-vous une NOUVELLE boisson spéciale à votre Tim Hortons préféré! Tim lance le latte vanille et noix de coco, le cappuccino vanille et noix de coco, et le café infusé à froid vanille et noix de coco préparés à la main. (Groupe CNW/Tim Hortons)

Ils sont préparés sur demande, comme vous l'aimez, avec votre choix de crème, de lait ou d'une boisson à base d'avoine ou d'amande. Le latte et le cappuccino vanille et noix de coco sont garnis de noix de coco grillée, alors que le café infusé à froid vanille et noix de coco est coiffé d'une couche de mousse infusée à l'espresso.

« Nos nouvelles boissons à la vanille et à la noix de coco sont la façon idéale d'ajouter une petite touche spéciale à votre journée », souligne Victoria Stewart, directrice de l'innovation des boissons chez Tim Hortons.

« La combinaison des riches aromes de vanille avec un soupçon de noix de coco est délicieuse dans un latte, un cappuccino ou café infusé à froid. Si vous voulez égayer votre journée avec une délicieuse nouvelle boisson chaude, vous devez essayer nos boissons vanille et noix de coco. »

Le latte vanille et noix de coco, le cappuccino vanille et noix de coco, et le café infusé à froid vanille et noix de coco sont offerts pour une durée limitée dans les restaurants Tim Hortons du Canada.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiennes et les Canadiens commandent le café de mélange original, les cafés Deux-Deuxmc, les beignes et les Timbits® emblématiques de Tim Hortons®. Cela fait maintenant 55 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts des Canadiens. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 400 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

