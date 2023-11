OFFREZ LE CADEAU DE L'INNOVATION AVEC DES IDÉES TIRÉES DU CATALOGUE DES FÊTES 2023 DE LG

Cette année, le guide de cadeaux célèbre dix ans de leadership en matière d'écrans OLED et offre de l'inspiration pour les Fêtes sur tous les plans, qu'il s'agisse des plus récents téléviseurs et ordinateurs portables, de recettes festives ou de conseils de nettoyage pour les Fêtes

TORONTO, le 23 nov. 2023 /CNW/ - La saison des Fêtes est officiellement arrivée! Pour lancer la frénésie du magasinage et des réceptions, LG Electronics Canada (LG) est fière de présenter son catalogue des Fêtes 2023.

Des téléviseurs style de vie à écran tactile enroulable aux ordinateurs portables légers et élégants, en passant par les aspirateurs sans fil qui nettoient, se rechargent et se vident automatiquement, le guide de cadeaux 2023 de LG propose quelque chose pour tous ceux qui figurent sur votre liste cette année. Le catalogue des Fêtes 2023 comprend également des conseils de jeu, des astuces de nettoyage pour les Fêtes de la part de l'experte en nettoyage Melissa Maker, des conseils de bien-être de la part de Nadia Addesi, psychothérapeute agréée et conseillère en santé mentale, ainsi qu'une toute nouvelle recette des Fêtes de la chef Anna Olson.

Le catalogue des Fêtes 2023 de LG célèbre également le 10e anniversaire de l'innovation et du leadership de LG dans le domaine de la technologie OLED, que la société souligne en lançant plusieurs produits novateurs.

« Nous avons connu une excellente année 2023, au cours de laquelle nous avons célébré 10 ans d'innovation en matière d'écrans OLED, et nous sommes ravis de terminer l'année avec de l'inspiration pour le temps des Fêtes, a déclaré M. Kevin Yim, président et directeur général de LG Electronics Canada. Les Fêtes de fin d'année sont synonymes de moments agréables, qu'il s'agisse d'offrir des cadeaux ou de recevoir des invités. Chez LG, nous voulons rendre la saison encore plus festive grâce à nos plus récentes innovations. Nous souhaitons également partager des recettes et des conseils de la part de nos partenaires. Nous vous souhaitons un merveilleux temps des Fêtes. »

Pour consulter le catalogue des Fêtes 2023, cliquez ici. Le guide de cadeaux 2023 de LG comprend :

Pour obtenir plus de renseignements sur ces produits et pour les acheter, visitez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur mondial dans le domaine de la technologie et de l'électronique grand public, dont les ventes représentent 64 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

SOURCE LG Electronics Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : LG Electronics Canada inc., Shari Balga, Cell. : 647 261-3603, [email protected]