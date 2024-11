OFFRE RÉSIDENTIELLE SUR L'ÎLE-DE-MONTRÉAL : LE GOUVERNEMENT LANCE UN APPEL DE PROPOSITIONS

QUÉBEC, le 13 nov. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer une nouvelle initiative visant à améliorer le potentiel de développement immobilier au cœur du Plateau-Mont-Royal. Ainsi, dans le cadre du projet de requalification de l'ancien Institut des Sourdes déclaré excédentaire, la Société québécoise des infrastructures (SQI) lance une démarche d'appel de propositions pour augmenter l'offre de logements sur l'Île-de-Montréal.

Situé au 3700, rue Berri, dans le quadrilatère formé par les rues Berri, Cherrier, Saint-Denis et Roy Est, ce site d'exception représente une opportunité de développement dont les retombées profiteront à l'ensemble des Montréalais. Par ailleurs, le site est situé à proximité d'établissements d'enseignement, de la station de métro Sherbrooke, de services de transport en commun et de mobilité active.

Les propositions devront répondre aux besoins des citoyens et tenir compte de certains critères, entre autres l'intégration de nouveaux logements sociaux et abordables, le respect de la valeur patrimoniale de certains pavillons ainsi qu'une intégration harmonieuse à l'environnement urbain du secteur.

Le gouvernement est disposé à recevoir toute proposition de redéveloppement, initiative de collaboration ou de partenariat avec le secteur privé. La SQI travaille avec la Ville de Montréal afin que celle-ci puisse mettre en place les conditions nécessaires à la réalisation, telles que la réduction du fardeau réglementaire et l'accélération des obtentions de permis.

« Cette initiative permettra de changer la vocation de ce bâtiment au bénéfice de la communauté. L'adaptation de cette infrastructure patrimoniale lui donnera une seconde vie, répondra aux besoins criants en logement et bonifiera la qualité de vie des citoyens. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le site de l'ancien Institut des Sourdes est un emplacement de choix à Montréal. Malgré les défis, je suis heureuse de constater que la Ville et la SQI répondent présentes quant à la possibilité d'y offrir du logement. Le potentiel de densification est immense et j'espère que les entrepreneurs saisiront cette opportunité d'offrir aux gens de Montréal un projet immobilier qui répond à leurs besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Cette étape importante est une excellente nouvelle pour le redéveloppement de ce site patrimonial exceptionnel qui permettra d'offrir des logements aux Montréalaises et Montréalais. Cet appel de propositions démontre la volonté du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal de collaborer afin de construire plus d'unités en mettant en place les conditions nécessaires pour lever les obstacles au redéveloppement de l'Institut des Sourdes. Nous sommes impatients de recevoir les propositions de requalification de ce repère emblématique de la rue Saint-Denis et nous sommes déterminés à faciliter le développement du projet qui dégagera le plus de retombées positives pour la collectivité. »

Luc Rabouin, président du comité exécutif de la Ville de Montréal et maire de l'arrondissement du Plateau- Mont-Royal

« L'habitation est la priorité de notre administration depuis le premier jour. La crise du logement nécessite des efforts sans précédent de tous les paliers de gouvernement pour rendre plus agile, flexible et rapide la création de logements. Aujourd'hui, on assiste à une démonstration de ces efforts communs avec l'appel de propositions pour l'ancien Institut des Sourdes. Nous sommes confiants que nous pourrons y voir se construire plus tôt que tard de nouvelles unités pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais. »

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable de l'habitation, responsable de la stratégie immobilière, responsable de l'évaluation foncière et responsable des affaires juridiques

Faits saillants :

Les promoteurs intéressés peuvent consulter le Système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec sous le numéro 20028532 pour en connaitre davantage sur le processus.

À la suite de la signature d'une entente de confidentialité, les promoteurs intéressés auront accès à de l'information confidentielle qui leur permettra de déposer une proposition.

