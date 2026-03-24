HORAIRES SPÉCIAUX CHEZ EXO POUR LE CONGÉ DE PÂQUES
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24 mars, 2026, 09:30 ET
MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Exo informe sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur du vendredi 3 avril au lundi 6 avril 2026 à l'occasion du congé de Pâques. Nous invitons les usagers à consulter les horaires en ligne pour bien planifier leurs déplacements, que ce soit en autobus, train, transport adapté ou transport à la demande : Exo - Services rféduits et horaires feriés.
Autobus
Le service d'autobus sera offert selon les horaires suivants :
- Le vendredi 3 avril : horaire du samedi
- Le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril : horaire régulier
- Le lundi de Pâques, le 6 avril : horaire réduit
Train
Le service de trains fonctionnera selon l'horaire suivant :
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Ligne
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Vendredi 3 avril
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Lundi 6 avril
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Ligne 11 - Vaudreuil/Hudson
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Service du dimanche
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Régulier
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Ligne 12 - Saint-Jérôme
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Service de la fin de semaine
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Régulier
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Ligne 13 - Mont-Saint-Hilaire
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Aucun service
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Régulier
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Ligne 14 - Candiac
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Aucun service
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Régulier
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Ligne 15 - Mascouche
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Aucun service
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Régulier
Transport adapté
Les heures de service du transport adapté lors du congé de Pâques sont de 6 h 30 à minuit.
Les déplacements pour des rendez-vous médicaux seront conservés à l'horaire. Les déplacements réguliers le vendredi 3 avril et le lundi 6 avril seront annulés par défaut, à moins d'avis contraire de la part du client. Pour les conserver, nous vous invitons à communiquer avec notre service de transport adapté, au plus tard à 17 h, la veille du déplacement :
- par courriel, à [email protected];
- par téléphone, de 9 h à 17 h, au 1 877 433-4004
Transport à la demande
Le service sera offert selon l'horaire suivant :
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Zone
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Vendredi 3 avril
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Lundi 6 avril
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Boisbriand
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7 h 20 à minuit
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Aucun service
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Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park
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8 h à 18 h 45
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5 h 10 à 20 h 30
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Beloeil et McMasterville
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8 h à 18 h
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5 h 15 à 21 h 30
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Terrebonne
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Aucun service
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5 h à 21 h
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Candiac, Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine
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5 h 30 à 2 h 45
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Aucun service
À propos d'exo
Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.
SOURCE exo
Informations aux médias : Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]
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