HORAIRES SPÉCIAUX CHEZ EXO POUR LE CONGÉ DE PÂQUES

Nouvelles fournies par

exo

24 mars, 2026, 09:30 ET

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Exo informe sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur du vendredi 3 avril au lundi 6 avril 2026 à l'occasion du congé de Pâques. Nous invitons les usagers à consulter les horaires en ligne pour bien planifier leurs déplacements, que ce soit en autobus, train, transport adapté ou transport à la demande : Exo - Services rféduits et horaires feriés.

Autobus

Le service d'autobus sera offert selon les horaires suivants :  

  • Le vendredi 3 avril : horaire du samedi
  • Le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril : horaire régulier
  • Le lundi de Pâques, le 6 avril : horaire réduit

Train

Le service de trains fonctionnera selon l'horaire suivant :

Ligne

Vendredi 3 avril

Lundi 6 avril

Ligne 11 - Vaudreuil/Hudson

Service du dimanche

Régulier

Ligne 12 - Saint-Jérôme

Service de la fin de semaine

Régulier

Ligne 13 - Mont-Saint-Hilaire

Aucun service

Régulier

Ligne 14 - Candiac

Aucun service

Régulier

Ligne 15 - Mascouche

Aucun service

Régulier

Transport adapté

Les heures de service du transport adapté lors du congé de Pâques sont de 6 h 30 à minuit. 

Les déplacements pour des rendez-vous médicaux seront conservés à l'horaire. Les déplacements réguliers le vendredi 3 avril et le lundi 6 avril seront annulés par défaut, à moins d'avis contraire de la part du client. Pour les conserver, nous vous invitons à communiquer avec notre service de transport adapté, au plus tard à 17 h, la veille du déplacement :

Transport à la demande

Le service sera offert selon l'horaire suivant :

Zone

Vendredi 3 avril

Lundi 6 avril

Boisbriand

7 h 20 à minuit

Aucun service

Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park

8 h à 18 h 45

5 h 10 à 20 h 30

Beloeil et McMasterville

8 h à 18 h

5 h 15 à 21 h 30

Terrebonne

Aucun service

5 h à 21 h

Candiac, Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine

5 h 30 à 2 h 45

Aucun service

À propos d'exo
Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

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