HORAIRES SPÉCIAUX CHEZ EXO POUR LE CONGÉ DE PÂQUES

MONTRÉAL, le 24 mars 2026 /CNW/ - Exo informe sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur du vendredi 3 avril au lundi 6 avril 2026 à l'occasion du congé de Pâques. Nous invitons les usagers à consulter les horaires en ligne pour bien planifier leurs déplacements, que ce soit en autobus, train, transport adapté ou transport à la demande : Exo - Services rféduits et horaires feriés.

Autobus

Le service d'autobus sera offert selon les horaires suivants :

Le vendredi 3 avril : horaire du samedi

Le samedi 4 avril et le dimanche 5 avril : horaire régulier

Le lundi de Pâques, le 6 avril : horaire réduit

Train

Le service de trains fonctionnera selon l'horaire suivant :

Ligne Vendredi 3 avril Lundi 6 avril Ligne 11 - Vaudreuil/Hudson Service du dimanche Régulier Ligne 12 - Saint-Jérôme Service de la fin de semaine Régulier Ligne 13 - Mont-Saint-Hilaire Aucun service Régulier Ligne 14 - Candiac Aucun service Régulier Ligne 15 - Mascouche Aucun service Régulier

Transport adapté

Les heures de service du transport adapté lors du congé de Pâques sont de 6 h 30 à minuit.

Les déplacements pour des rendez-vous médicaux seront conservés à l'horaire. Les déplacements réguliers le vendredi 3 avril et le lundi 6 avril seront annulés par défaut, à moins d'avis contraire de la part du client. Pour les conserver, nous vous invitons à communiquer avec notre service de transport adapté, au plus tard à 17 h, la veille du déplacement :

par courriel, à [email protected] ;

; par téléphone, de 9 h à 17 h, au 1 877 433-4004

Transport à la demande

Le service sera offert selon l'horaire suivant :

Zone Vendredi 3 avril Lundi 6 avril Boisbriand 7 h 20 à minuit Aucun service Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park 8 h à 18 h 45 5 h 10 à 20 h 30 Beloeil et McMasterville 8 h à 18 h 5 h 15 à 21 h 30 Terrebonne Aucun service 5 h à 21 h Candiac, Delson, Saint-Constant, Sainte-Catherine 5 h 30 à 2 h 45 Aucun service

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]