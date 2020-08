Offre de service à l'occasion de la fête du Travail

MONTRÉAL, le 19 août 2020 /CNW Telbec/ - Exo avise la clientèle de ses réseaux de trains, de transport régulier par autobus et de transport adapté que des horaires spéciaux seront en vigueur à l'occasion de la fête du Travail, le lundi 7 septembre 2020. Nous invitons la clientèle à planifier ses déplacements.

Pour plus d'informations et les options de transport lors de cette journée fériée, consultez l'application CHRONO.

Trains

exo1 Vaudreuil-Hudson Horaire du dimanche exo2 Saint-Jérôme Horaire de fin de semaine exo3 Mont-Saint-Hilaire Aucun service exo4 Candiac Aucun service exo5 Mascouche Aucun service Navette ferroviaire Deux-Montagnes / Bois-Franc Ligne d'autobus 404 exo Laurentides

Autobus

exo Terrebonne-Mascouche Service du samedi exo Laurentides Service du samedi exo L'Assomption Service du samedi exo Sud-Ouest Service du samedi exo Haut-Saint-Laurent Service du samedi exo Roussillon Service du samedi exo Le Richelain Service du samedi exo Chambly-Richelieu-Carignan Service du samedi exo Sainte-Julie Service du samedi exo Vallée du Richelieu Service du samedi exo Sorel-Varennes Service du samedi exo La Presqu'Île Service du samedi

Transport adapté

Secteur Marguerite-D'Youville Heures de service du samedi Secteur Vallée-du-Richelieu Heures de service du samedi Secteur TARSO (Rive-Sud-Ouest) Heures de service du samedi Secteur Laurentides Heures de service du samedi Secteur Terrebonne-Mascouche Heures de service du samedi Secteur L'Assomption Heures de service du samedi

Il est à noter que tous les déplacements réguliers du transport adapté sont annulés à l'exception des déplacements médicaux. Les clients réguliers qui souhaitent maintenir leurs déplacements doivent appeler le service de transport adapté la veille avant 16h.

En terminant, rappelons que les nouveaux horaires d'automne entreront en vigueur le 24 août prochain :

https://exo.quebec/fr/a-propos/medias-publications/communiques-presse/exo-de-nouveaux-horaires-pour-l%E2%80%99automne-a-partir-du-24-aout

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. En plus des lignes de trains, le réseau d'exo compte 241 lignes d'autobus et 63 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré 43,5 millions de déplacements en 2019, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Catherine Maurice, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]; Gina Guillemette, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]

Liens connexes

https://exo.quebec/