Offre d'aliments en postnatal : la Fondation Olo franchit une étape historique pour donner accès à des aliments sains pour les bébés et les familles du Québec

MONTRÉAL, le 2 avril 2024 /CNW/ - La Fondation Olo est fière de lancer aujourd'hui sa nouvelle offre d'aliments en postnatal, qui donnera accès à quatre nouveaux aliments après la naissance d'un enfant pour les familles qui bénéficient du suivi Olo. Ce moment charnière pour la Fondation est rendu possible grâce à la collaboration du gouvernement du Québec et à l'intégration de nouveaux partenaires - Belov, Unisoya et Boulangerie St-Méthode - unis pour soutenir le développement des enfants et réduire les inégalités alimentaires.

Les familles recevront désormais des coupons échangeables contre de la purée et des céréales pour bébé, du tofu et du pain. Choisis pour leur valeur nutritive, leur polyvalence et leur accessibilité, le tofu et le pain visent l'acquisition de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Quant aux purées et céréales, elles permettent aux parents de suivre et de répondre aux besoins évolutifs de leur bébé à un moment clé de son développement.

Un soutien financier de deux millions de dollars du gouvernement du Québec a été déterminant pour donner à la Fondation Olo la capacité d'entreprendre le renforcement de son offre postnatale, qui répond aux besoins exprimés sur le terrain, qui s'inspire des meilleures pratiques et qui est faite d'aliments du Québec.

« Il est très important pour moi de soutenir des projets qui contribuent à l'atteinte d'une sécurité alimentaire pérenne pour tous et toutes au Québec. La nouvelle offre d'aliments en postnatal de la Fondation Olo s'inscrit justement dans cette vision. Je vous invite à vous rallier à cette initiative pour qu'on bâtisse, ensemble, une nation nourricière et présente pour ses nouvelles familles dans le besoin ». - Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire.

« C'est un grand moment pour la Fondation Olo, qui travaille spécifiquement depuis 10 ans à transformer ce qui était un suivi de grossesse en un véritable accompagnement dans les 1 000 premiers jours. C'est aussi l'aboutissement de réflexions sur les meilleures pratiques pour offrir toutes les chances aux bébés de se développer pleinement. Plus qu'une aide alimentaire, ce jalon signifie également de nouveaux outils éducatifs pour les parents et des ressources pour des centaines d'intervenantes. ». - Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

La Fondation Olo croit qu'il est primordial d'agir tôt et de façon continue pendant la période clé des 1 000 premiers jours, allant de la grossesse jusqu'aux deux ans de l'enfant. Des conséquences importantes peuvent découler d'une insécurité alimentaire vécue durant cette période.

« À titre d'exemple, un enfant qui manque de fer après l'âge de six mois est à risque de faire de l'anémie ferriprive, ce qui peut avoir des effets graves et irréversibles sur le développement du cerveau, et amener des difficultés d'apprentissage plus tard dans la vie ». - Mylène Duplessis Brochu, nutritionniste et responsable du volet communautés et familles.

Dans la même lignée, la Fondation Olo souhaite planifier l'ajout de fruits et de légumes frais pour couvrir l'ensemble des groupes alimentaires. Tous ces aliments s'ajoutent aux œufs, au lait et aux légumes surgelés qui sont déjà offerts en période prénatale. Cette diversité de produits alimentaires est rendue possible grâce aux partenaires qui contribuent à la pérennité de l'offre et à son impact : Agropur, Nortera et la Fédération des producteurs d'œufs du Québec auxquels s'ajoutent Belov, Unisoya et Boulangerie St-Méthode.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1 000 premiers jours de vie de l'enfant, de la grossesse jusqu'à ses deux ans, une période cruciale pour son développement. En agissant tant dans le réseau de la santé et des services sociaux avec le suivi Olo, auprès des organisations de la communauté et des communautés autochtones, la Fondation Olo lutte contre trois barrières à la saine alimentation : l'accès aux aliments, les connaissances en alimentation et les capacités de mobilisation. Depuis 1991, elle a aidé plus de 250 000 bébés à naître en meilleure santé au Québec et participe à prévenir les inégalités alimentaires tout en atténuant leurs conséquences.

