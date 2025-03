Budget du Québec 2025-2026 - Des engagements concrets pour l'autonomie alimentaire mais modestes pour la prévention

QUÉBEC, le 25 mars 2025 /CNW/ - En réaction au budget présenté aujourd'hui, la Fondation Olo salue les investissements en faveur de l'autonomie alimentaire rattachés à la Politique bioalimentaire et invite le gouvernement à s'en inspirer pour mettre en place une véritable Stratégie nationale intégrée de prévention en santé. Ce budget qualifié de défensif face aux menaces tarifaires américaines, passe-t-il à côté de l'occasion d'être également proactif de par des investissements adéquats en prévention ?

D'une part, des investissements sont annoncés pour la Politique bioalimentaire, pour le Programme national d'alimentation scolaire et pour soutenir les banques alimentaires. Ceci survient dans un contexte de récession appréhendée et de crainte d'une flambée du prix des denrées qui appelle à des mesures concrètes pour soutenir les acteurs du secteur bioalimentaire. La Fondation Olo espère que ces gestes ralentiront la progression de l'insécurité alimentaire et atténueront ses conséquences sur les adultes de demain.

D'autre part, il est impératif de questionner les investissements annoncés dans le cadre de la Stratégie nationale intégrée de prévention en santé. Il est impensable qu'un investissement ponctuel - 15 M$ pour un exercice - permette de déployer les actions qui ont le potentiel d'améliorer l'état de santé, de prévenir l'apparition des maladies évitables et de réduire la pression sur les coûts en santé. Ces investissements doivent être suffisants et récurrents. À l'instar de nombreuses organisations qui plaident pour renverser cette tendance, nous demeurons dans l'attente d'annonces subséquentes de financement lié à ces initiatives.

Pour la Fondation Olo, un Québec fort, c'est un Québec qui investit en prévention, qui cible les causes des inégalités et pas seulement leurs conséquences et qui priorise la petite enfance de manière continue. Bien que le budget présente des mesures qui concernent les familles, rares sont celles qui visent la petite enfance, et plus précisément la période clé des 1 000 premiers jours, soit de la grossesse aux deux ans de l'enfant. Membre du Collectif petite enfance, la Fondation Olo rappelle également l'importance de se doter d'indicateurs pour surveiller les investissements pour les tout-petits, notamment en saine alimentation.

À travers un partenaire comme la Fondation Olo, le gouvernement a la possibilité de cibler l'alimentation dans les 1 000 premiers jours et de contribuer en même temps à la santé des enfants, à leur réussite éducative, à la prévention des maladies évitables, à la valorisation de son secteur bioalimentaire et à la réduction des inégalités alimentaires et de santé. La démonstration est faite dans le mémoire déposé par la Fondation Olo.

Anticipant que les plus grandes victimes de la guerre tarifaire seront les ménages qui peinent déjà à mettre des aliments nutritifs dans leur panier d'épicerie, la Fondation Olo appelle à des actions structurantes pour non seulement atténuer l'insécurité alimentaire mais renverser un cycle d'inégalités alimentaires et sociales.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1 000 premiers jours, de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Son action repose sur un accompagnement nutritionnel personnalisé offert par des intervenantes de confiance, combiné à une aide directe sous forme de coupons échangeables contre des aliments de base et une remise de multivitamines prénatales. La Fondation Olo œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux et auprès de plusieurs organisations et communautés autochtones en soutenant l'accès à des aliments sains et à des outils concrets pour bien manger, cuisiner et partager des repas en famille. Elle contribue à réduire les inégalités alimentaires et à bâtir une société où chaque enfant peut se développer pleinement. Elle est reconnue par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux.

