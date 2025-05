Mettre les 1 000 premiers jours de vie au cœur de la Stratégie nationale de prévention en santé

MONTRÉAL, le 12 mai 2025 /CNW/ - La Fondation Olo est heureuse de faire partie des 450 acteurs influents de la prévention présents au Forum Prévention Santé. La Fondation Olo salue les efforts du gouvernement à réunir des acteurs de plusieurs horizons, et se réjouit de voir des visages familiers du milieu de la petite enfance qui agissent entre autres au niveau de l'alimentation et des inégalités sociales. Elle réitère son engagement à contribuer à la Stratégie nationale de prévention en santé et dévoile le mémoire qu'elle a déposé dans le cadre des consultations gouvernementales.

Forte de près de 35 ans d'expérience et d'un modèle dont l'efficacité et la rentabilité ont été démontrées, la Fondation Olo a construit son mémoire autour de l'importance des 1 000 premiers jours -- de la grossesse aux deux ans de l'enfant.

Les 1 000 premiers jours : un levier sous-exploité

Au cœur de ce mémoire se retrouve la notion que, bien que l'alimentation dans les 1 000 premiers jours ait des répercussions concrètes sur le bébé, ses parents et même son entourage, elle reste sous-représentée dans les discussions entourant la prévention. Appuyée par des données scientifiques et économiques, la Fondation plaide pour que la Stratégie nationale reconnaisse pleinement l'importance de cette période critique dans le développement du cerveau, des habitudes alimentaires et des trajectoires de santé future. Une alimentation adéquate dès la grossesse peut notamment réduire significativement le risque de faible poids à la naissance et les retards de développement.

Cette conviction trouve écho dans l'un des 10 constats clés ayant émergés des consultations et qui ont été partagés par le Dr Boileau au début du Forum. En effet, la participation de 70 organisations, dont la Fondation Olo, à des consultations préliminaires en mars et le dépôt de 169 documents, a fait ressortir un consensus sur la nécessité d'agir le plus tôt possible et tout au long du parcours de vie.

« En plus de l'importance d'agir tôt, d'autres constats réjouissent la Fondation Olo comme ceux d'agir sur les causes profondes des inégalités et de bâtir sur nos acquis en petite-enfance, et ce, rapidement devant l'urgence d'agir. » a déclare Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo, présente au Forum.

Des solutions adaptées à des besoins différents

À l'instar de ses partenaires de la santé publique, la Fondation Olo adopte le principe d'universalisme proportionné pour lutter contre les inégalités sociales de santé. Cette approche fait cohabiter prévention universelle et interventions ciblées. L'organisation propose des projets qui peuvent bénéficier à l'ensemble des familles, peu importe leur situation socioéconomique, tout en concentrant ses ressources vers les familles qui rencontrent le plus d'obstacles dans leur volonté et leur capacité de bien s'alimenter.

Un investissement en amont pour des bénéfices durables

La Fondation Olo adhère à la compréhension partagée entre le gouvernement et les acteurs de la prévention que des investissements structurants et récurrents en prévention ont le pouvoir de réduire les maladies évitables, d'alléger la pression sur le réseau de la santé et d'agir sur les déterminants sociaux de la santé. Ces efforts peuvent aussi favoriser la réduction des inégalités.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1 000 premiers jours, de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Son action repose sur un accompagnement nutritionnel personnalisé offert par des intervenantes de confiance, combiné à une aide directe sous forme de coupons échangeables contre des aliments de base et une remise de multivitamines prénatales. La Fondation Olo œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux et auprès de plusieurs organisations et communautés autochtones en soutenant l'accès à des aliments sains et à des outils concrets pour bien manger, cuisiner et partager des repas en famille. Elle contribue à réduire les inégalités alimentaires et à bâtir une société où chaque enfant peut se développer pleinement. Elle est reconnue par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux.

