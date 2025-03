La Fondation Olo dévoile son nouveau livre de recettes : un guide pratique, nutritif et économique pour toute la famille

MONTRÉAL, le 12 mars 2025 /CNW/ - La Fondation Olo est fière d'annoncer le lancement de son nouveau livre de recettes, Manger en famille - Cuisiner simplement pour les petits et les grands. Conçu pour accompagner les familles, cet ouvrage illustré propose des recettes simples, économiques et nutritives afin d'encourager de saines habitudes alimentaires et de favoriser les moments partagés autour de la table et en cuisine. Ce livre sera remis gratuitement à toutes les familles entamant un suivi avec la Fondation Olo, pour les accompagner dans leur parcours vers une alimentation plus saine.

Première de couverture du livre (Groupe CNW/Fondation Olo)

« C'est une grande fierté pour la Fondation Olo de lancer cet outil complet pour toutes les familles du Québec. Ce livre incarne notre engagement à offrir des outils pratiques et accessibles pour cuisiner des repas nutritifs et économiques, contribuant ainsi à briser les barrières à la saine alimentation au quotidien. Ce projet est le fruit d'un travail collectif et d'une vision commune : permettre à chaque famille d'acquérir de saines habitudes tôt dans la vie pour des tout-petits plus en santé », a déclaré Élise Boyer, directrice générale de la Fondation Olo.

Ce livre répond à une question centrale pour les parents : comment bien nourrir mon enfant tout en simplifiant la préparation des repas quotidiens? Il a été conçu par des nutritionnistes afin de simplifier la préparation de repas nutritifs et économiques, en mettant l'accent sur des ingrédients accessibles et des techniques de cuisine simples. Chaque recette est accompagnée d'illustrations claires et d'instructions détaillées pour faciliter la compréhension, que ce soit pour un parent débutant en cuisine ou un cuisinier d'expérience. Un chapitre du livre est également consacré à plusieurs outils pratiques tels que des recommandations sur l'alimentation ainsi que des astuces pour organiser efficacement sa cuisine, se constituer un garde-manger de base ou encore diminuer les risques d'étouffement des tout-petits.

La Fondation Olo s'investit quotidiennement pour briser le cycle des inégalités alimentaires en donnant aux familles les outils nécessaires pour bien manger, cuisiner et manger en famille. En plus d'être un véritable guide culinaire, le livre a une dimension solidaire. Il est en vente au prix de 28$ dans plusieurs commerces, dont Les Marchés Tradition et Bonichoix, les boutiques RICARDO ainsi que sur le site Web de la Fondation Olo. L'ensemble des profits sera directement remis à la Fondation Olo pour soutenir sa mission : accompagner les familles dès les 1 000 premiers jours et donner une chance à chaque bébé de naître et de grandir en santé.

En plus du livre, la Fondation Olo met à la disposition des parents une plate-forme en ligne : l'Espace famille. Accessible au fondationolo.ca, cet espace offre plus d'une centaine de recettes supplémentaires, des articles de blogue et des conseils pratiques sur la vie familiale, l'alimentation, la grossesse et les économies.

À propos de la Fondation Olo

La Fondation Olo a pour mission de donner une chance égale aux familles de mettre au monde des bébés en santé et d'acquérir de saines habitudes alimentaires tôt dans la vie. Elle agit dans les 1 000 premiers jours, de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant, une période cruciale pour son développement. Son action repose sur un accompagnement nutritionnel personnalisé offert par des intervenantes de confiance, combiné à une aide directe sous forme de coupons échangeables contre des aliments de base et une remise de multivitamines prénatales. La Fondation Olo œuvre dans le réseau de la santé et des services sociaux et auprès de plusieurs organisations et communautés autochtones en soutenant l'accès à des aliments sains et à des outils concrets pour bien manger, cuisiner et partager des repas en famille. Elle contribue à réduire les inégalités alimentaires et à bâtir une société où chaque enfant peut se développer pleinement. Elle est reconnue par Aliments du Québec pour sa valorisation des produits alimentaires locaux.

