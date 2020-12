Offlinx peut maintenant lier les achats en magasin et en ligne à des campagnes de marketing précises, ce qui permet aux utilisateurs de cerner les projets qui stimulent réellement les ventes.

TORONTO, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Corporation Solutions Moneris (« Moneris »), le plus important* fournisseur de services de paiement par cartes de débit et de crédit au Canada, a annoncé que des améliorations seraient apportées à OfflinxMD, son outil d'analyse de marketing, avec l'ajout de la fonction d'analyse de chaque campagne. Les spécialistes de marketing qui profitent de la puissante fonction d'attribution d'Offlinx pourront utiliser un nouvel outil pour déterminer le niveau d'efficacité des campagnes numériques, les endroits où elles étaient le plus efficaces et le nombre de ventes générées grâce à chaque campagne.

Offlinx obtient des données sur les transactions effectuées sur les réseaux de paiement de Moneris afin que les propriétaires d'entreprise puissent mesurer la portée de leur marketing numérique sur les ventes en magasin, qui est une faiblesse de la plupart des outils d'analyse de marketing aujourd'hui. Cette nouvelle fonction précise les résultats d'Offlinx en lisant automatiquement les renseignements du site Web et en interprétant les données afin de lier chaque vente à sa campagne de marketing. Les entreprises qui utilisent Offlinx peuvent donc se fier à ces renseignements pour concentrer leurs efforts sur le marketing numérique et cibler le bon public avec la bonne campagne par l'entremise des meilleurs canaux possible.

« Nous savons que les budgets de plusieurs entreprises sont serrés en ce moment, et c'est pourquoi les solutions qui favorisent la prise de décision en matière de dépenses sont plus importantes que jamais auparavant », a annoncé Malcolm Fowler, le chef des partenariats stratégiques de Moneris. « La fonction d'analyse de chaque campagne aide les entreprises à tirer pleinement profit de leurs dépenses en marketing, et les données obtenues permettent de répartir les fonds de façon efficace et assurée. »

La fonction d'analyse de chaque campagne enregistre automatiquement les renseignements liés aux campagnes de marketing du commerçant, ce qui permet d'en mesurer le rendement de façon simple et intuitive. Les utilisateurs sélectionnent simplement les campagnes de marketing qu'ils souhaitent analyser en filtrant la liste de campagnes, et les résultats s'affichent sur le tableau de bord interactif. Ils en sauront davantage sur l'efficacité de chaque campagne de marketing dans les différentes régions, voire même dans les différents commerces, en plus de connaître le nombre de ventes liées à chaque campagne ou ensemble de campagnes.

