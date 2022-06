Offensive propreté dans Rosemont-La Petite-Patrie : 2,7 M$ pour des espaces publics toujours plus invitants

Création d'une escouade propreté, embauche de personnel, location de véhicules et d'équipements et ajout de contrats de service font partie des actions prévues avec les sommes additionnelles investies.

« Grâce au travail formidable des équipes sur le terrain depuis le début du printemps, l'arrondissement brille de mille feux à l'approche de l'été. Les 650 saillies verdies ont été rafraîchies, les abrasifs de l'hiver nettoyés, les déchets apparus au dégel, retirés. Déjà, les Rosepatriennes et Rosepatriens peuvent en profiter », souligne François Limoges, maire de l'arrondissement. « Le budget supplémentaire alloué permettra de garantir la qualité et la propreté des installations en continu, mais aussi de fleurir davantage, d'effacer plus de graffitis, d'augmenter la fréquence et l'impact de nos interventions partout et en tout temps. »

Création d'une escouade propreté

Pour intervenir rapidement et prévenir les infractions, une nouvelle escouade propreté a été mise sur pied. Composée d'inspecteurs, d'un contremaître et d'une brigade d'entretien, l'équipe est en action dans les rues, les places publiques, les zones commerciales et différents secteurs où des enjeux de propreté et de civisme sont constatés.

L'escouade peut compter sur divers outils de sensibilisation pour limiter les dépôts illégaux et informer la population de la réglementation. La patrouille apporte un soin particulier au ramassage des résidus dispersés sur la voie publique et aux amoncellements aux entrées de ruelles, tant le jour, le soir, que les fins de semaines.

La fréquence de collecte des paniers de déchets et de recyclage sur rue est aussi augmentée tout l'été, notamment sur les artères particulièrement achalandées.

Des parcs accueillants et accessibles

Fréquentés à leur pleine capacité durant la crise sanitaire, proposant maintenant une offre éclatée en animation, les parcs sont aujourd'hui des lieux chouchous de la population. Vingt-cinq personnes supplémentaires veilleront à leur entretien durant la belle saison. Les horaires de présence et de tournées de propreté y sont prolongés. Davantage de toilettes mobiles y ont été installées, incluant des équipements accessibles universellement.

Moins de graffitis, plus de plantations

L'ajout d'un contrat pour l'enlèvement des graffitis sur la rue fait aussi partie des actions mises en place. Le nettoyage du mobilier urbain sera quant à lui réalisé en continu cet été par une équipe dédiée, avec l'utilisation de jets d'eau à haute pression. Pour signaler un graffiti à enlever, un f ormulaire en ligne est disponible .

150 nouveaux bacs de plantations seront aussi bientôt aménagés dans les secteurs où l'asphalte est plus présent pour ajouter verdissement et fraîcheur. De l'arrosage supplémentaire est également prévu, de même que du personnel en renfort pour l'élagage.

Une deuxième grande corvée le 10 juin sur Beaubien

Les organismes, les commerçants et la population ont aussi à cœur la propreté du quartier, comme en témoigne le succès de la grande corvée organisée par l'éco-quartier de Rosemont-La Petite-Patrie en mai dernier sur la Promenade Masson.

Le 10 juin prochain, en matinée, c'est plutôt sur la rue Beaubien dans l'ouest du territoire que se tiendra une deuxième grande corvée citoyenne, à laquelle participeront également l'organisme Compagnons de Montréal et le collectif Solon. Les inscriptions sont en cours et ouvertes à toutes et à tous.

Pour en apprendre davantage sur les bons gestes à adopter pour contribuer à la propreté, la population est invitée à consulter la page Mon quartier, je l'aime propre!

