Offensive formation en construction : des mesures fortes qui aideront les PME du secteur

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouie de l'annonce d'aujourd'hui du premier ministre du Québec, François Legault, de la ministre de l'Emploi, Kateri Champagne Jourdain, du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, et du ministre du Travail, Jean Boulet, concernant l'offensive dans le secteur de la construction. Celle-ci vise à former entre 4 000 et 5 000 personnes additionnelles pour répondre à des métiers en forte demande sur les chantiers.

Le gouvernement du Québec annonce la création de quatre formations de courte durée pour devenir charpentier-menuisier ou charpentière-menuisière, opérateur ou opératrice de pelles, opérateur ou opératrice d'équipement lourd, ferblantier ou ferblantière ainsi que frigoriste. Mentionnons que des bourses sont offertes pour les programmes menant à un diplôme d'études professionnelles (DEP) pour ces mêmes professions. Enfin, la capacité d'accueil pour les DEP Électricité et Plomberie est augmentée.

« Nous soulignons ce bel investissement et nous saluons la rapidité avec laquelle les formations vont être mises en place, avec un début prévu en janvier 2024. Cette offensive gouvernementale arrive à point et participera à soulager les PME du secteur de la construction qui sont ralenties par la pénurie de main-d'œuvre particulièrement criante pour ce secteur d'activité économique », déclare François Vincent, vice-président pour le Québec à la FCEI.

Selon les données de la FCEI , 63 % des PME québécoises du secteur de la construction vivent les pénuries de main-d'œuvre, ce qui est plus élevé que la moyenne provinciale se situant à 60 %. Plus précisément, 48 % des PME de ce secteur n'ont pas tous les employés nécessaires pour leurs activités actuelles et 15 % n'arrivent pas à trouver le personnel nécessaire pour prendre de l'expansion ou pour répondre à une demande accrue. De plus, une étude la FCEI a démontré que l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre a engendré des pertes de 2,2 G$ aux PME du Québec du secteur de la construction en 2021. Enfin, le profil sectoriel canadien du secteur de la construction publié par la FCEI au 2e trimestre de l'année a démontré que les pénuries de main-d'œuvre freinent la croissance de la construction plus que celle des autres secteurs.

Créer un comité d'action gouvernemental pour prioriser des mesures dans les autres secteurs

La FCEI rappelle que trois PME sur cinq manquent d'employés. Il n'y a aucun secteur d'activité au Québec qui est exempté de cet enjeu. Rappelons que parmi les chefs de PME touchés par le manque d'employés, 46 % évaluent un risque à court (6 %) et moyen terme (40 %). Enfin, l'enjeu est tel qu'il mine la confiance des PME depuis des mois et fait en sorte que la province se retrouve en dernière position du Canada dans le récent Baromètre des affairesMD.

« Le gouvernement doit faire preuve de la même force d'action pour les autres secteurs d'activités économiques subissant la pénurie de main-d'œuvre. Avec cette offensive, il montre qu'il peut être ambitieux, aller vite et faire une réelle différence pour les PME. Cela prouve toute la pertinence de mettre en place rapidement notre recommandation de créer un comité d'action pour lutter contre la pénurie de main-d'œuvre. Poursuivons sur cette lancée », conclut François Vincent.

