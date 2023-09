TORONTO, le 26 sept. 2023 /CNW/ - Debra Doucette, présidente et chef de la direction d'Odlum Brown, ainsi que des membres des équipes de la haute direction et de la recherche se sont joints à Teri Renaud, chef des ventes, Datalinx, Bourse de Toronto, afin d'ouvrir les marchés et de souligner le centième anniversaire de cette société.

Odlum Brown ouvre les marchés le mardi 26 septembre 2023

En affaires depuis 100 ans, cette maison de courtage de plein exercice indépendante s'emploie à aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Grâce à des conseils de placement rigoureux, à des recherches objectives et à des services à valeur ajoutée de planification financière, Odlum Brown offre à sa clientèle une expérience exceptionnelle, en vue de bâtir et de préserver un patrimoine. Axée sur ses clients, Odlum Brown compte six succursales et gère 18 millions de dollars d'actifs. Cette maison de courtage est reconnue comme l'une des sociétés canadiennes les mieux gérées et se caractérise par une culture d'entreprise parmi les plus admirées au Canada.

