SAINT-COLOMBAN, QC, le 13 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 867 300 $ pour la restauration du site patrimonial Gaffney-Kennedy à Saint-Colomban. Il s'agit d'un projet de requalification patrimoniale. La maison deviendra un centre d'interprétation de l'histoire locale, tandis que la grange sera convertie en lieu de diffusion culturelle.

Le site patrimonial Gaffney-Kennedy témoigne de la colonisation irlandaise catholique des années 1820 à Saint-Colomban, avec une maison et une grange qui, reflétant l'évolution architecturale rurale et néo-classique, sont inscrites dans un paysage champêtre représentatif de l'histoire agricole locale. Il illustre également l'identité culturelle et architecturale de la région, façonnée par les colons irlandais et leur contribution au patrimoine bâti et paysager.

Cet investissement permettra de préserver cet ensemble patrimonial unique, témoin de la colonisation anglo-irlandaise du début du 19e siècle, et de le transformer en un espace culturel dynamique pour les citoyennes et citoyens de la région.

Plus précisément, les travaux comprendront la restauration complète de l'enveloppe extérieure de la maison et de la grange, incluant le parement en bois, les ouvertures, la charpente, la toiture en tôle et les fondations en maçonnerie. Ce projet de restauration vise à redonner vie à ces bâtiments emblématiques, tout en respectant leur valeur patrimoniale exceptionnelle.

Citations

« Le site Gaffney-Kennedy témoigne de l'histoire de sa communauté. Je suis heureux que cet investissement soutienne la préservation de ce précieux héritage, tout en offrant aux citoyennes et citoyens de Saint-Colomban et des environs un nouvel espace culturel qui enrichira leur milieu de vie. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le site patrimonial Gaffney-Kennedy incarne une partie importante de l'histoire de Saint-Colomban et de la région des Laurentides. Ce projet de restauration permettra non seulement de protéger ce bien patrimonial, mais aussi de le transformer en un lieu vivant et inclusif, accessible à toutes et tous. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour notre communauté en pleine croissance. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et ministre responsable de la région des Laurentides

« Je suis heureuse que notre gouvernement soutienne ce magnifique projet de la Ville de Saint-Colomban qui s'investit pour conserver ce paysage emblématique. La préservation du site patrimonial est essentielle pour garder vivant le souvenir de la colonisation anglo-irlandaise du début du 19e siècle, une fierté d'Argenteuil. Grâce à un investissement ciblé, le site Gaffney-Kennedy pourra non seulement être sauvegardé, mais aussi transformé en un espace culturel dynamique. Cela offrira aux citoyennes et citoyens de la région un lieu où se rassembler, découvrir et célébrer un riche héritage. »

Agnès Grondin, députée d'Argenteuil

« Le patrimoine de la Ville de Saint-Colomban s'inscrit dans une tradition irlandaise de très longue date. Construite au 19e siècle, la maison Gaffney-Kennedy est l'une des dernières maisons pièces sur pièces d'origine irlandaise encore debout sur le territoire. Il était prioritaire pour la Ville de Saint-Colomban d'en assurer la protection et la valorisation. La restauration de la maison et de la grange qui l'accompagne, au cœur d'un parc de 55 000 mètres carrés, inclut la création d'un magnifique lieu culturel trois saisons qui profitera à toute la communauté et nous permettra de mettre en lumière ce pan de notre histoire auprès de toutes celles et tous ceux qui en bénéficieront. Je tiens à remercier le gouvernement du Québec et le ministre de la Culture et des Communications, M. Mathieu Lacombe, d'avoir reconnu le caractère historique important et le potentiel de ce projet innovant. »

Xavier-Antoine Lalande, maire de Saint-Colomban

Faits saillants

Les travaux sont financés dans le cadre du volet 1 du programme Aide aux immobilisations - Restauration de biens patrimoniaux du ministère de la Culture et des Communications.

Le coût total des travaux admissibles est de 1 734 753 $. La Ville de Saint-Colomban a confirmé son engagement financier par résolution. La part investie par le ministère de la Culture et des Communications correspond à 50 % du total des travaux admissibles, soit 867 300 $.

Liens connexes

