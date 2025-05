Octroi de 340 000 $ pour une série de reportages éducatifs de Télé-Québec sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans un processus de création

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, annonce l'octroi de 340 000 $ à Télé-Québec pour la réalisation d'une série de reportages éducatifs visant à aborder et à évaluer les effets de l'intelligence artificielle (IA) sur le processus de création d'une animation jeunesse.

Afin de mieux comprendre les effets de cette transformation technologique sur le milieu de la création, Télé-Québec souhaite anticiper les bouleversements et concrétiser des apprentissages, par le biais d'un réel test de création en utilisant les capacités de l'intelligence artificielle générative. Sur une base d'expérimentation, Télé-Québec travaille sur une preuve de concept basée sur un épisode de la série d'animation Lotus et Cali, l'une des créations originales de la chaîne. En collaboration avec l'entreprise québécoise en intelligence artificielle Vooban, la société d'État pilote la création d'un nouvel épisode de la série grâce aux technologies de l'IA.

Dans le cadre de ce projet, Télé-Québec assure la réalisation d'une série de reportages éducatifs destinés non seulement aux parties prenantes de l'industrie culturelle, mais également au milieu éducatif via la plateforme Télé-Québec en classe. De plus, la société d'État souhaite favoriser une discussion constructive et responsable autour de l'intelligence artificielle avec les parties prenantes de l'industrie culturelle, notamment l'Union des artistes.

Citations

« L'arrivée de l'intelligence artificielle amène son lot de bouleversements et il importe de nous mobiliser pour anticiper les effets de cette révolution sur notre façon d'aborder la culture. Je suis fier que Télé-Québec se positionne en leader sur cette question et que notre société d'État accorde une attention particulière à nos plus jeunes. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Nous sommes fiers que le ministère de la Culture et des Communications ait choisi d'embarquer dans l'initiative proposée par Télé-Québec. Pour nous, il s'agit avant tout d'un projet de découvertes, d'apprentissages et d'éducation. Ce projet vise à mieux comprendre les possibilités qu'offre l'IA générative en production audiovisuelle, tout en identifiant les enjeux qu'elle soulève afin d'adopter ces nouveaux outils de manière éthique et responsable, en collaboration avec les partenaires du milieu. Cette transformation technologique est incontournable, et il est essentiel de l'aborder avec rigueur et transparence pour qu'elle contribue positivement à la création audiovisuelle. »

Marie Collin, présidente et directrice générale, Télé-Québec

Faits saillants

La contribution du ministère de la Culture et des Communications totalise 340 000 $, soit 300 000 $pour la création du reportage éducatif et 40 000 $ pour soutenir la recherche nécessaire pour ce projet.

Vooban est un partenaire de Mila, un organisme à but non lucratif reconnu mondialement en intelligence artificielle.

L'épisode de Lotus et Cali créé servira uniquement dans le contexte du projet et ne sera pas diffusé au grand public.

Lien connexe

