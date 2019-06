Octroi d'une subvention de 4,5 millions de dollars au CRIBIQ

QUÉBEC, le 4 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec annonce l'octroi d'une subvention de 4,5 millions de dollars au Consortium de recherche et innovation en bioprocédés industriels au Québec (CRIBIQ) pour l'administration et la gestion de l'appel de projets BTM Propulsion.

La ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et ministre responsable de la Stratégie maritime, Mme Chantal Rouleau, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette subvention provient du Fonds bleu, qui bénéficie d'une enveloppe budgétaire de 10 millions de dollars, et permettra le financement d'initiatives structurantes dans le domaine des biotechnologies marines.

Citations :

« L'essor des biotechnologies marines au Québec offre une occasion extraordinaire de mettre en valeur le potentiel maritime issu des produits de la pêche et de l'aquaculture. Cette filière représente une avenue prometteuse pour le développement de nos régions tout en permettant d'exploiter ces ressources de façon durable sur les plans social, environnemental et économique. Je me réjouis donc de cette subvention accordée au CRIBIQ, qui agira comme un levier auprès des partenaires du milieu pour la réalisation de projets concrets à travers le Québec. »

Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports, ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal et ministre responsable de l'implantation de la Stratégie maritime

« Les biotechnologies marines offrent des avenues de valorisation de la biomasse aquatique dans plusieurs filières industrielles à fort potentiel de croissance et constituent ainsi un apport important au développement de la bioéconomie, devenue un domaine clé de la prospérité durable du Québec en offrant une alternative à l'économie du carbone. À cet effet, je suis fier que le CRIBIQ puisse contribuer à l'essor de la filière québécoise des biotechnologies marines et au soutien des entreprises dans leurs démarches de développement, de commercialisation et d'adoption de technologies pouvant réduire l'impact sur l'environnement. »

M. Mohammed Benyagoub, président-directeur général du CRIBIQ

Faits saillants :

Le secteur des biotechnologies marines est en évolution rapide et offre des avenues importantes de valorisation des produits marins et de leurs coproduits.

À cet effet, le Plan d'action pour l'essor de la filière québécoise des biotechnologies marines (Plan d'action FQBM) a été élaboré dans le but de créer une filière intégrée, pérenne, inclusive, orientée marché et reconnue internationalement comme un modèle de valorisation et de commercialisation durable des ressources marines. Le but est également de faire du Québec l'un des meilleurs endroits au monde où investir dans l'économie bleue.

Une enveloppe budgétaire de 10 millions de dollars a été attribuée pour la création du Fonds bleu.

Assumée par le Fonds bleu, la subvention de 4,5 millions de dollars accordée au CRIBIQ permettra l'atteinte de plusieurs objectifs du Plan d'action FQBM.

L'appel de projets BTM Propulsion permettra de financer des projets, notamment dans les domaines de la bioénergie, de l'environnement, du bioagroalimentaire et des matériaux biosourcés.

Le CRIBIQ est un regroupement sectoriel de recherche industrielle dont la mission est de promouvoir et de financer le développement de bioprocédés performants et novateurs au Québec, tout en facilitant la collaboration entre les partenaires industriels et les instituts de recherche publics. Le CRIBIQ regroupe plus de 205 entreprises et organisations (universités, CCTT, centres de recherche gouvernementaux).

