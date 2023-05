Octroi d'un mandat d'actions mondiales à Montrusco Bolton dans le cadre de la gestion des Fonds FlexiFonds

MONTRÉAL, le 30 mai 2023 /CNW/ - En sa qualité de gestionnaire de fonds d'investissement des Fonds FlexiFonds Prudent, Fonds FlexiFonds Équilibré et Fonds FlexiFonds Croissance, le Fonds de solidarité FTQ a décidé de procéder à un remaniement dans la gestion de l'allocation d'actifs et d'octroyer un mandat d'actions mondiales à Placements Montrusco Bolton inc. L'objectif de placement des Fonds FlexiFonds précités demeurera inchangé.

Dans le but d'optimiser l'allocation de l'actif des Fonds FlexiFonds et de bonifier le profil rendement/risque, le Fonds de solidarité FTQ, gestionnaire de fonds d'investissement, a octroyé un mandat d'actions mondiales à Montrusco Bolton pour gérer la portion d'actions mondiales des Fonds FlexiFonds. Il est prévu que la gestion de ces actifs soit effective le ou vers le 1er juin 2023.

Placements Montrusco Bolton inc. est une société de gestion d'actifs indépendante dont l'histoire remonte à 1946 et dont l'actif sous gestion s'élevait à environ 11,5 milliards de dollars canadiens. Placements Montrusco Bolton inc. dessert plus de 100 clients institutionnels au Canada et à l'étranger. Basée à Montréal, Montrusco Bolton est une société privée rentable et fiable. Leur statut indépendant fournit une solide assise favorable à la croissance. De plus, la structure d'actionnariat leur permet d'attirer et de retenir les personnes les plus talentueuses. L'équipe de professionnels de l'investissement partage toujours le même esprit d'entreprise qui guide leur façon dont ils servent leurs clients institutionnels dans le monde entier.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 753 125 actionnaires.

Avec un actif net de 17,8 milliards, le Fonds appuie plus de 3 600 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou Linkedin .

Note : FlexiFonds, FlexiFonds Prudent, FlexiFonds Équilibré et FlexiFonds Croissance et les autres marques de commerce affichées sur ce site sont des marques de commerce déposées du Fonds de solidarité FTQ. Les parts des Fonds FlexiFonds sont distribués uniquement au Québec par FlexiFonds de solidarité FTQ inc., un courtier en épargne collective détenu en propriété exclusive par le Fonds de solidarité FTQ. FlexiFonds de solidarité FTQ inc. ne distribue aucun autre fonds commun de placement. Veuillez consulter votre conseiller et lire le prospectus et l'aperçu des Fonds FlexiFonds avant de faire un placement. Les Fonds FlexiFonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. Les Fonds FlexiFonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas garant de leur rendement dans l'avenir.

