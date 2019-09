Octobre, mois de l'accessibilité universelle dans les Bibliothèques de Montréal

MONTRÉAL, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Le 8e événement Octobre, mois de l'accessibilité universelle dans les Bibliothèques aura lieu du 1er au 31 octobre.

« Les bibliothèques sont des lieux riches de culture qui se veulent inclusifs, accueillants et surtout, accessibles à toutes et à tous. La programmation de l'événement est très diversifiée et permet aux citoyennes et citoyens qui vivent avec une limitation fonctionnelle de prendre connaissance des services et des ressources proposées par les bibliothèques. Je vous invite donc en grand nombre à visiter votre bibliothèque de quartier et à participer aux activités gratuites offertes durant tout le mois d'octobre », a déclaré la vice-présidente du comité exécutif de la Ville et la responsable de la culture et de la diversité montréalaise, Magda Popeanu.

L'an dernier, 37 bibliothèques ont offert 78 activités et 2 106 participantes et participants ont pris part aux conférences, ateliers interactifs, témoignages et heures de conte. En plus de ces activités, la programmation de cette année est composée de films, d'ateliers de peinture et d'activités de zoothérapie et d'initiation à la culture sourde.

Parmi les activités à ne pas manquer durant l'événement :

Spectacle « Les Sourds c'est comme ça! » de Pafolie et Jaclo;

Mira vous présente son histoire;

Je découvre le braille;

Atelier de décoration de Cupcakes adapté aux enfants TSA, TDAH, ou ayant une déficience intellectuelle;

Sans les yeux, sans les mains.

Les Bibliothèques de Montréal

Les Bibliothèques de Montréal disposent d'un réseau de 45 bibliothèques situées dans les 19 arrondissements. Elles ont pour mission d'offrir à toutes et à tous un accès gratuit à la lecture, à l'information, au savoir, à la culture et au loisir.

Ainsi, la Ville de Montréal a investi, en 2018, 177 940 $ pour l'achat d'équipements adaptés, dont plus de 1 000 livres parlants, 133 jeux adaptés, 19 logiciels d'agrandissement d'écran et 19 loupes numériques. Cette année, l'aide financière versée a permis l'acquisition de 24 pianos numériques universellement accessibles.

Les Bibliothèques offrent à leurs abonnés une collection de 24 450 livres parlants, 33 750 livres en gros caractères, près de 21 630 films avec audio description pour malvoyants, 130 460 films avec sous-titres pour malentendants et des jeux de société adaptés.

Pour connaître toute la programmation de l'événement Octobre, mois de l'accessibilité universelle dans les Bibliothèques : bibliomontreal.com/AU

