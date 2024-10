OTTAWA, ON, le 1er oct. 2024 /CNW/ - Chaque mois d'octobre marque le Mois de la sensibilisation à la cybersécurité, qui vise à souligner l'importance de protéger ses renseignements personnels dans un monde où les menaces à la cybersécurité évoluent constamment.

La sécurité des renseignements sur les contribuables est de la plus haute importance pour l'Agence du revenu du Canada, et nous améliorons continuellement nos mesures de sécurité afin d'aider à prévenir l'accès non autorisé aux renseignements des contribuables.

Authentification multifacteur

L'Agence utilise l'authentification multifacteur comme mesure de sécurité renforcée obligatoire pour l'ensemble des particuliers, des entreprises et des représentants qui accèdent à ses services d'ouverture de session en ligne. Les utilisateurs doivent entrer un code d'accès unique chaque fois qu'ils accèdent aux services d'ouverture de session de l'Agence. Pour vous inscrire ou pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez la page Web Authentification multifacteur.

Révocation des ID utilisateur et mots de passe à risque

Dans le but d'aider à prévenir les incidents d'accès non autorisé à un compte et à protéger les renseignements des contribuables, l'Agence effectue des vérifications et des analyses de routine pour détecter les ID utilisateur et les mots de passe que des parties non autorisées à l'extérieur de l'Agence auraient possiblement utilisés. À titre de mesure préventive, l'Agence révoque les ID utilisateur et les mots de passe des utilisateurs touchés et leur fournit les renseignements nécessaires pour avoir accès de nouveau à leur compte.

Services de protection de l'identité

L'Agence a mis sur pied un service de protection de l'identité (SPI) spécialisé afin d'offrir un point d'accès unique aux contribuables en vue de résoudre les problèmes de vol d'identité. Les services de protection de l'identité examinent tous les cas de vol d'identité présumé en traitant directement avec les victimes de vol d'identité pour veiller à ce que leur compte soit rétabli et demeure protégé contre une utilisation non autorisée.

Adresse courriel obligatoire au dossier

Les utilisateurs de Mon dossier doivent avoir une adresse courriel dans leur dossier de l'Agence afin d'aider à protéger leur compte contre les activités frauduleuses. Cette fonction de sécurité permet aux utilisateurs de recevoir des avis par courriel lorsque des modifications sont apportées à leur compte, y compris des changements à leur adresse et à leurs renseignements sur le dépôt direct. Si un utilisateur reçoit un courriel indiquant qu'une mise à jour a été apportée à son compte, mais qu'il n'a effectué aucun changement, il doit communiquer avec l'Agence immédiatement.

Mesures que les contribuables peuvent prendre pour protéger leurs comptes de l'Agence

En plus des améliorations continues en matière de sécurité qu'effectue l'Agence, il y a plusieurs mesures que les Canadiennes et Canadiens peuvent prendre pour protéger leurs comptes de l'Agence :

Surveiller régulièrement leurs comptes en ligne de l'Agence pour déceler toute activité suspecte, comme des changements au compte dont ils ne sont pas les auteurs ou des demandes de prestations qu'ils n'ont pas faites. Ce faisant, ils s'assurent que toute activité suspecte est traitée rapidement.





Modifier régulièrement les mots de passe et les questions de sécurité tout en veillant à ce qu'ils demeurent confidentiels. Les ID utilisateur et les mots de passe choisis ne doivent servir que pour les comptes de l'Agence et les mots de passe doivent être complexes afin qu'on ne puisse pas les deviner.





Tenir à jour les coordonnées (adresse postale, adresse courriel, numéro de téléphone), car l'Agence doit pouvoir communiquer avec les contribuables si elle détecte une activité suspecte dans leur compte.

Que faire si le compte d'un contribuable a été compromis

Si un contribuable soupçonne que son compte de l'Agence a été compromis en raison d'activités suspectes, il doit signaler l'incident à l'Agence, informer les autres autorités (banques, agences d'évaluation du crédit, service de police local) et aviser le Centre antifraude du Canada. Si les renseignements sur le compte d'un contribuable sont compromis, l'Agence prendra des mesures pour sécuriser le compte.

