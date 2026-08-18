Ocean Signature Resorts redéfinit sa présence dans les Caraïbes avec une évolution ambitieuse pour 2026

Les investissements stratégiques, l'amélioration de l'expérience client, la réouverture d'Ocean Coral Riviera Cancún et l'expansion d'Ocean Allure reflètent l'évolution d'Ocean Signature Resorts et sa vision à long terme de solidifier un portefeuille de marques de plus en plus performant et différencié dans les Caraïbes.

PLAYA DEL CARMEN, Mexique, 18 août 2026 /CNW/ -- Ocean Signature Resorts entreprend une phase ambitieuse de transformations stratégiques visant à redéfinir la norme de différenciation dans l'ensemble de son portefeuille avant la saison hivernale 2026. Guidée par une vision où l'excellence, le raffinement et la conception d'expériences inoubliables convergent, l'entreprise consolide son évolution continue pour dépasser les attentes de l'industrie et répondre aux désirs des voyageurs mondiaux les plus exigeants.

Une évolution qui prend vie dans toutes les destinations

Ocean Eden Bay deviendra bientôt Ocean Allure Eden Bay

À Riviera Maya, la propriété Ocean Maya Royale dévoile un hall d'entrée raffiné et climatisé qui offre un accueil serein et élégant, ainsi qu'une refonte conceptuelle de ses offres culinaires, avec une réinterprétation de son restaurant de spécialité mexicaines « El Charro » et de son buffet international. L'offre s'enrichit encore davantage par l'ajout de 12 suites exclusives avec piscines privées et le lancement de la nouvelle catégorie Elegance, fruit d'une rénovation méticuleuse d'une partie importante de son inventaire. En parallèle, Ocean Riviera Paradise optimise son infrastructure de bien-être avec un centre de conditionnement physique à la pointe de la technologie et l'ajout de piscines privées dans sa catégorie Master Suite.

Dans le cadre idyllique de Punta Cana, en République dominicaine, Ocean Blue & Sand présentera une sélection élégante de salles de bain sur mesure pour les clients à la recherche d'un sanctuaire de confort supérieur. Cette amélioration sert de prélude à un plan stratégique plus vaste prévu pour la destination en 2027.

« Notre stratégie va bien au-delà des rénovations hôtelières ; nous renforçons un portefeuille de marques clairement différenciées afin de répondre aux attentes des différents profils de voyageurs. Alors qu'Ocean Signature Resorts continue de consolider sa position en tant que l'une des collections premium tout compris les plus robustes des Caraïbes, Ocean Allure amorce une nouvelle phase d'expansion en tant que notre collection de luxe réservée aux adultes, rehaussant ainsi l'expérience de luxe contemporaine dans la région », déclare Markus Haack, vice-président commercial principal d'Ocean Signature Resorts.

Ocean Coral Riviera Cancún: une nouvelle identité pour une nouvelle ère

Niché à Puerto Morelos, face au majestueux récif Maya, le deuxième plus grand réseau de récifs au monde, l'un des complexes hôteliers les plus emblématiques du portefeuille commence un nouveau chapitre. À compter du 19 novembre 2026, Ocean Coral & Turquesa deviendra officiellement Ocean Coral Riviera Cancún, une évolution reflétant une vision renouvelée et une expérience supérieure pour ses invités.

Cette transformation va bien au-delà d'un changement de nom. Le complexe fera l'objet d'une rénovation ambitieuse qui englobera l'expérience d'arrivée, le hall d'entrée, les offres culinaires et la modernisation de ses chambres, apportant des espaces de vie plus contemporains, sophistiqués et alignés sur les attentes des voyageurs d'aujourd'hui.

Dans le cadre de cette évolution, la section exclusive Privilege sera complètement repensée pour consolider sa position en tant qu'offre premium du complexe. Les améliorations apportées au design, au confort et au service rehausseront encore davantage l'expérience client en intégrant les normes d'excellence qui définissent l'univers Signature.

Avec cette rénovation, qui combine une évolution esthétique et des améliorations fonctionnelles majeures, Ocean Coral Riviera Cancún réaffirme son engagement envers l'innovation, l'hospitalité de haut niveau et la création d'expériences mémorables, consolidant son statut de destination phare des Caraïbes mexicaines pour une nouvelle génération de voyageurs.

Ocean Allure accélère son expansion avec l'arrivée d'Ocean Allure Eden Bay en Jamaïque

En réponse à la demande croissante d'expériences de luxe dans le segment réservé aux adultes, Ocean Signature Resorts annonce l'expansion d'Ocean Allure, sa collection de luxe réservée aux adultes, avec l'ajout d'Ocean Allure Eden Bay. À compter du 1er novembre 2026, l'emblématique propriété en bord de mer située à Coral Spring (Trelawny, Jamaïque) entrera dans une nouvelle phase, rehaussant son offre pour devenir l'une des références du luxe contemporain dans les Caraïbes.

À la suite du lancement réussi d'Ocean Allure Costa Mujeres, cet ajout représente un nouveau jalon dans l'évolution de la marque et renforce la stratégie d'Ocean Signature Resorts qui consiste à offrir des expériences de plus en plus exclusives, sophistiquées et personnalisées aux voyageurs internationaux.

Conçu pour les couples et les voyageurs à la recherche d'un mélange de détente, d'intimité et de service exceptionnel, l'Ocean Allure Eden Bay offrira une expérience où chaque détail a été soigneusement conçu pour optimiser le séjour dès l'arrivée.

L'offre comprend :

du champagne de bienvenue et des commodités exclusives.

et des commodités exclusives. des commodités Luxury Rituals® et une sélection de boissons haut de gamme.

et une sélection de boissons haut de gamme. un service de conciergerie personnalisé dans toutes les catégories de chambres.

dans toutes les catégories de chambres. le concept de restauration Unlimited Culinary Experience , complété par un service de chambre 24/24 .

, complété par un . pour les clients Privilege, un Butler Service exclusif conçu pour offrir une expérience hautement personnalisée et adaptée à chaque séjour.

Avec cette évolution, Ocean Allure Eden Bay se positionne comme une nouvelle référence dans le segment de luxe tout compris réservé aux adultes en Jamaïque, consolidant l'expansion internationale d'Ocean Allure et renforçant la vision d'Ocean Signature Resorts pour développer des marques aux identités clairement différenciées et aux propositions de valeur uniques.

À propos d'Ocean Signature Resorts

Ocean Signature Resorts est une collection d'hôtels tout compris haut de gamme proposant des propriétés stratégiquement situées dans les destinations les plus emblématiques des Caraïbes, comme le Mexique, la Jamaïque et la République dominicaine. Faisant partie de la famille H10 Hotels, pionnier dans l'hôtellerie mondiale avec plus de 40 ans d'expérience, Ocean Signature Resorts allie l'élégance du design méditerranéen à l'âme dynamique des tropiques.

Expression ultime de l'élégance et du raffinement au sein de l'entreprise, Ocean Allure représente le produit phare le plus exclusif du portefeuille : un concept de luxe contemporain réservé aux adultes, conçu pour les couples, les groupes sociaux et les voyages incitatifs. Avec sa propriété phare, Ocean Allure Costa Mujeres, la marque élève les normes hôtelière grâce à une architecture en harmonie avec son environnement, un service de conciergerie personnalisé dans toutes les catégories de chambres, des équipements haut de gamme et l'expérience culinaire illimitée offrant une gastronomie spécialisée avec un service de chambre 24/24.

Que ce soit dans ses options multigénérationnelles ou dans le sanctuaire exclusif d'Allure Océan, chaque complexe hôtelier fusionne le design méditerranéen avec l'âme dynamique des Caraïbes, en maintenant un engagement ferme envers la durabilité grâce à son programme « Stay Green ».

Pour en savoir plus, visitez www.oceanhotels.com. Beyond Everything.

SOURCE OCEAN SIGNATURE RESORTS

Relations avec la presse : [email protected], responsable des relations publiques et des communications, Ocean Signature Resorts