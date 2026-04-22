Ocean Signature Resorts étend ses activités MICE à travers les Caraïbes

PLAYA DEL CARMEN, Mexique, 22 avril 2026 /CNW/ - Ocean Signature Resorts, le portefeuille cinq étoiles tout compris faisant partie de la famille H10 Hôtels et un nom de premier plan dans l'hôtellerie aux Caraïbes, a annoncé une expansion stratégique de son infrastructure MICE (réunions, voyages de motivation, congrès et expositions). En combinant un design intérieur haut de gamme à des opérations événementielles de bout en bout, la marque renforce son statut de partenaire stratégique pour l'industrie mondiale des réunions et événements, proposant des congrès, des conventions et des voyages de motivation couronnés de succès.

Ocean El Faro – République dominicaine

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Le repositionnement de la marque vers un « tourisme d'affaires raffiné » s'appuie sur plusieurs développements clés au sein de son portefeuille dans les Caraïbes :

Costa Mujeres devient la plaque tournante des voyages de motivation

L'Ocean Allure Costa Mujeres à Cancun est devenu un produit phare pour le marché des voyages de motivation. Le complexe hôtelier a récemment obtenu des lancements d'entreprise de haut niveau pour des chefs de file mondiaux, dont Mars, Inc., ce qui témoigne d'un changement dans la façon dont les entreprises multinationales utilisent la région. L'établissement offre actuellement des salles intérieures et extérieures d'une capacité totale de 640 personnes.

Faits saillants de l'infrastructure régionale

Ocean Signature Resorts optimise ses installations sur trois grands marchés afin de rationaliser la logistique internationale :

Mexique : L' Ocean Riviera Paradise offre cinq salles de réunion éclairées par la lumière naturelle et des espaces modulaires pour 250 participants, mettant l'accent sur des retraites d'entreprise de haut niveau sur la Riviera Maya.

L' offre cinq salles de réunion éclairées par la lumière naturelle et des espaces modulaires pour 250 participants, mettant l'accent sur des retraites d'entreprise de haut niveau sur la Riviera Maya. République dominicaine : À Punta Cana, l' Ocean El Faro a inauguré une salle de bal de 560 m2 (environ 6 000 pieds carrés). L'endroit est conçu pour accueillir plus de 400 personnes lors de sessions collaboratives à grande échelle.

À Punta Cana, l' a inauguré une salle de bal de 560 m2 (environ 6 000 pieds carrés). L'endroit est conçu pour accueillir plus de 400 personnes lors de sessions collaboratives à grande échelle. Jamaïque : Les établissements Ocean Eden Bay et Ocean Coral Spring sont positionnés comme les principaux pôles pour le marché américain, tirant parti de la proximité et de leurs connexions aériennes pour simplifier la logistique des conventions internationales.

« Nous transformons le concept traditionnel du tourisme d'affaires », a déclaré l'équipe de direction. « Nous comprenons qu'un voyage de motivation, c'est un investissement dans le capital humain. Nous offrons des environnements qui inspirent cette excellence. »

Une proposition de valeur axée sur les données

Axée sur l'actualité, la stratégie de la marque repose sur trois piliers pour attirer les planificateurs d'entreprise :

Des emplacements stratégiques en bord de mer : L'utilisation de « décors inspirants » pour faciliter la prise de décisions des dirigeants. Une polyvalence personnalisée : Une transition harmonieuse des salles de conférence privées aux grandes conférences d'entreprise. Une gastronomie soigneusement sélectionnée : Des menus traiteur spécialisés spécifiquement pour les dîners de gala et les événements de réseautage.

En fusionnant l'hospitalité tropicale avec des normes d'entreprise rigoureuses, Ocean Signature Resorts vise à établir une nouvelle référence pour le secteur des réunions et des événements dans les Caraïbes.

À propos d'Ocean Signature Resorts

Ocean Signature Resorts est un portefeuille cinq étoiles tout compris avec des propriétés stratégiquement situées dans les destinations les plus emblématiques des Caraïbes, y compris au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Faisant partie de la famille H10 Hotels , pionnière de l'hôtellerie mondiale affichant plus de 40 années d'excellence, Ocean Signature Resorts associe un design méditerranéen intemporel à l'esprit vibrant et chaleureux des tropiques.

Guidée par la philosophie d'un « océan d'expériences infini », la collection offre un sanctuaire sophistiqué où convergent détente et connexion. De la tranquillité raffinée de l'Ocean Allure réservé aux adultes au service sur mesure du programme Privilege, chaque séjour est défini par un engagement envers une expérience client « sans souci ».

Au-delà d'équipements de classe mondiale et d'une gastronomie internationale variée, la marque s'engage en faveur de la protection de l'environnement à travers son initiative « Stay Green », garantissant une harmonie parfaite entre une hôtellerie haut de gamme et la préservation de ses cadres côtiers idylliques.

Pour en savoir plus, visitez www.oceanhotels.com/fr.

#BeyondEverything

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2962698/Ocean_El_Faro___Dominican_Republic___MICE.jpg

SOURCE Ocean Signature Resorts

CONTACT : Relations avec les médias : Marque et communications d'Ocean Signature Resorts, [email protected]