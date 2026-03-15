PLAYA DEL CARMEN, Mexique, 15 mars 2026 /CNW/ - Ocean Maya Royale, un centre de villégiature cinq étoiles tout compris réservé aux adultes du portefeuille Ocean Signature Resorts, annonce son positionnement officiel en tant qu'escapade romantique de choix pour le marché américain. Alliant parfaitement l'ambiance coloniale-méditerranéenne traditionnelle à des espaces modernes romantiques et une plage spectaculaire, la propriété offre une escapade intime et paisible conçue spécialement pour les couples en quête de sérénité, de détente en toute tranquillité et d'hospitalité personnalisée.

Ocean Maya Royale : une escapade paradisiaque réservée aux adultes

Alors que les tendances du tourisme évoluent vers le « romantisme rénové », Ocean Maya Royale mène la saison 2026 en offrant une alternative préservée aux méga-complexes. La propriété allie habilement l'ambiance coloniale traditionnelle et le confort moderne pour créer un « sens du lieu » ancré dans l'authentique héritage mexicain.

Pour les couples et les retraités à la recherche de leur propre espace privé, le niveau de service haut de gamme Privilege offre un niveau inégalé d'intimité. Les suites Privilege servent de sanctuaire personnel et comprennent :

des jacuzzis privés : conçu pour deux, situés à la fois à l'intérieur et sur les terrasses privées « Honeymoon ».

: conçu pour deux, situés à la fois à l'intérieur et sur les terrasses privées « Honeymoon ». un confort personnalisé : service de chambre à la carte 24/24, petit-déjeuner au lit et machines Nespresso.

: service de chambre à la carte 24/24, petit-déjeuner au lit et machines Nespresso. un accès exclusif à la plage : lits privés sur une plage isolée avec service dédié.

Ocean Maya Royale privilégie le « raffinement sans tracas » grâce à ses installations de calibre mondial, à commencer par le spa Despacio, un espace de détente dédié aux jacuzzis chauds et froids et des massages spécialisés pour couples.

Cet engagement envers l'excellence s'étend aux restaurants romantiques du centre de villégiature, qui comprennent six restaurants spécialisés, comme le restaurant La Dolce Vita, en bord de mer, où les clients peuvent déguster une cuisine italienne authentique jumelée à une vue imprenable sur les Caraïbes. Chaque espace culinaire et de bien-être est conçu pour soutenir le pilier central du centre de villégiature, qui consiste à offrir une escapade intime, romantique et paisible à ses clients.

Au-delà de ses hébergements, le centre de villégiature cinq étoiles réservé aux adultes propose un programme robuste d'activités axées sur le bien-être conçues pour revitaliser le corps et l'esprit :

une récupération vivifiante : les clients peuvent participer à des séances de bain de glace guidées pour favoriser la circulation et la récupération musculaire.

: les clients peuvent participer à des séances de bain de glace guidées pour favoriser la circulation et la récupération musculaire. l'exploration côtière : les excursions matinales en kayak permettent aux couples d'explorer les eaux sereines des Caraïbes au lever du soleil.

: les excursions matinales en kayak permettent aux couples d'explorer les eaux sereines des Caraïbes au lever du soleil. une vitalité à faible impact : les séances quotidiennes d'Aquagym dans la piscine offrent un moyen rafraîchissant de maintenir la forme physique sans stress sur les articulations.

: les séances quotidiennes d'Aquagym dans la piscine offrent un moyen rafraîchissant de maintenir la forme physique sans stress sur les articulations. un bien-être rythmique : les cours de remise en forme de danse dynamique offrent une façon sophistiquée et amusante de rester actif tout en embrassant la culture locale.

Engagement envers l'excellence et la durabilité. Bâtissant un lien de confiance avec le voyageur averti des États-Unis, Ocean Maya Royale est fier de détenir la certification Biosphere, une distinction importante pour les clients respectueux de l'environnement. Cet engagement est renforcé par le prestigieux prix Travelers' Choice et une plage arborant l'éco-label Blue Flag, décerné uniquement à ceux qui répondent à des normes rigoureuses en matière de qualité de l'eau, de sécurité, de gestion environnementale et d'éducation.

Qu'il s'agisse de célébrer une lune de miel, d'un anniversaire important ou de chercher un sanctuaire de retraite tranquille, Ocean Maya Royale offre la sérénité et la tranquillité nécessaires pour une escapade romantique vraiment réparatrice.

À propos d'Ocean Maya Royale

Ocean Maya Royale est une station cinq étoiles, réservée aux adultes, située au cœur de Riviera Maya au Mexique. Bénéficiant d'un emplacement stratégique à proximité de Playa del Carmen, Tulum et Cozumel, l'établissement Ocean Signature Resorts jouit d'un emplacement exceptionnel.

La propriété se distingue d'un point de vue architectural par son esthétique « coloniale moderne », alliant habilement le patrimoine mexicain traditionnel aux espaces romantiques contemporains.

Les clients de l'Ocean Maya Royale bénéficient d'un tout-inclus raffiné, ouvert 24.24, qui donne la priorité à une expérience « sans tracas ». En combinant un service haut de gamme et un cadre serein des Caraïbes, Ocean Maya Royale continue d'établir la norme en matière de sérénité axée sur les adultes dans les Caraïbes mexicaines.

À propos d'Ocean Signature Resorts

Ocean Signature Resorts est un portefeuille cinq étoiles tout compris avec des propriétés stratégiquement situées dans les destinations les plus emblématiques des Caraïbes, y compris au Mexique, en Jamaïque, et en République dominicaine. Faisant partie de la famille H10 Hotels , pionnière de l'hôtellerie mondiale comptant plus de 40 ans d'excellence, Ocean Signature Resorts allie un design méditerranéen intemporel à l'esprit vif et plein d'entrain des tropiques.

Guidée par une philosophie d'« océan infini d'expériences », la collection offre un sanctuaire sophistiqué où convergent détente et connexion. De la tranquillité raffinée de l'Ocean Allure réservé aux adultes au service sur mesure du programme Privilege, chaque séjour est défini par un engagement envers une expérience client « sans souci ».

Au-delà des commodités de classe mondiale et de la gastronomie internationale diversifiée, la marque se consacre à l'intendance environnementale grâce à son initiative « Stay Green », assurant une harmonie harmonieuse entre l'hospitalité haut de gamme et la préservation de son cadre idyllique en bord de mer.

Pour en savoir plus, visitez www.oceanhotels.com/fr.

#BeyondEverything

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2929675/Ocean_Maya_Royale_a_Romantic_Getaway_in_Paradise.jpg

SOURCE OCEAN SIGNATURE RESORTS

Contact avec les médias : Ocean Signature Resorts, marque et communications, [email protected]