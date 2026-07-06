OCEAN SIGNATURE RESORTS PROPOSE UN DIVERTISSEMENT MULTIGÉNÉRATIONNEL INOUBLIABLE À PUNTA CANA

PUNTA CANA, République dominicaine, 6 juillet 2026 /CNW/ - Ocean Signature Resorts redéfinit l'expérience premium tout inclus aux Caraïbes en dévoilant une gamme de divertissement avant-gardiste dans ses établissements phares de la République dominicaine : Ocean El Faro (Uvero Alto) et Ocean Blue & Sand (Bávaro). Pour s'adapter à une nouvelle ère de voyageurs actifs et multigénérationnels, les deux centres de villégiature ont intégré des infrastructures sportives de haut niveau et de divertissement familial riche en émotions dans leurs offres de bord de mer.

Terrains de tennis et de pickleball d'Ocean El Faro

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Le raffinement cinq étoiles rencontre l'athlétisme de haut vol à Ocean El Faro

Situé sur le front de mer immaculé d'Uvero Alto, l'Ocean El Faro AAA Four Diamond allie harmonieusement son élégance coloniale emblématique à un vaste écosystème touristique dynamique. Bien qu'il soit réputé pour sa vue imprenable sur El Faro, ses grandes piscines et sa rivière sinueuse, le complexe s'est imposé comme une destination incontournable pour les amateurs de sports.

Le complexe sportif du centre de villégiature comprend :

Vilas Tennis Academy : un terrain d'entraînement de classe mondiale avec huit terrains (six en terre battue et deux en béton poreux).

un terrain d'entraînement de classe mondiale avec huit terrains (six en terre battue et deux en béton poreux). Pickleball et sports d'équipe : trois nouveaux terrains de pickleball, un terrain polyvalent et un terrain de softball/football à sept.

trois nouveaux terrains de pickleball, un terrain polyvalent et un terrain de softball/football à sept. Divertissement haut de gamme : une salle de quilles à six pistes, une zone de tir à l'arc et un terrain de volleyball de plage.

Les membres de la famille peuvent se faire des amis au Family Lounge, au terrain de jeu aquatique ou au Jelly Club (club pour enfants), tandis que les adultes à la recherche d'un peu de calme peuvent se rendre à El Beso, la section réservée aux adultes (18 ans et plus).

Ocean Blue & Sand : aventure en bord de mer et action non-stop à Bávaro

Situé sur le célèbre sable blanc de Bávaro Beach, l'Ocean Blue & Sand offre une expérience tout inclus 24h/24. Comptant sur le dynamisme de l'Experiences Team du centre de villégiature, l'établissement répond aux besoins des chercheurs d'adrénaline et des familles dynamiques grâce à ses infrastructures sportives modernes et diversifiées.

Points forts de l'offre sportive et de divertissement :

Des installations pour une expérience pleine d'action : deux terrains de pickleball, un terrain polyvalent et une salle de quilles à six pistes.

deux terrains de pickleball, un terrain polyvalent et une salle de quilles à six pistes. Attractions uniques : une cage de frappeurs, un espace de tir à l'arc, un terrain de volley de plage et une zone d'arcade.

une cage de frappeurs, un espace de tir à l'arc, un terrain de volley de plage et une zone d'arcade. Aquatic & Wellness Hub : une salle de sport entièrement équipée ouverte 24h/24 et des activités nautiques non motorisées.

Avec ses 708 suites premium, les possibilités de surclassement Privilege et des suites romantiques pour les lunes de miel, le complexe hôtelier veille à ce que les clients retrouvent un confort inégalé après une journée de jeu énergique.

Un terrain de jeu multigénérationnel

En combinant détente haut de gamme et installations sportives de qualité professionnelle, Ocean Signature Resorts s'assure que chaque génération (les tout-petits au Jelly Club, les ados aux arcades et les parents sur les terrains de pickleball) trouve son rythme idéal.

« Les voyageurs d'aujourd'hui s'attendent à plus qu'une plage de rêve ; ils veulent aussi des expériences qui stimulent, divertissent et réunissent la famille », déclare Virgilio Acosta, directeur des ventes d'Ocean Signature Resorts Dominican Republic. « Avec de nouvelles installations haut de gamme comme la Vilas Tennis Academy, un bowling professionnel et le pickleball, Ocean El Faro et Ocean Blue & Sand établissent une nouvelle norme pour les vacances dynamiques à Punta Cana. »

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À propos d'Ocean Signature Resorts

Ocean Signature Resorts est un portefeuille cinq étoiles tout compris avec des propriétés stratégiquement situées dans les destinations les plus emblématiques des Caraïbes, y compris au Mexique, en Jamaïque et en République dominicaine. Faisant partie de la famille H10 Hotels , pionnière de l'hôtellerie mondiale affichant plus de 40 années d'excellence, Ocean Signature Resorts associe un design méditerranéen intemporel à l'esprit vibrant et chaleureux des tropiques.

Guidée par la philosophie d'un « océan d'expériences infini », la collection offre un sanctuaire sophistiqué où convergent détente et connexion. De la tranquillité raffinée de l'Ocean Allure réservé aux adultes au service sur mesure du programme Privilege, chaque séjour est défini par un engagement envers une expérience client « sans souci ».

Au-delà d'équipements de classe mondiale et d'une gastronomie internationale variée, la marque s'engage en faveur de la protection de l'environnement à travers son initiative « Stay Green », garantissant une harmonie parfaite entre une hôtellerie haut de gamme et la préservation de ses cadres côtiers idylliques.

Pour en savoir plus, visitez www.oceanhotels.com/fr. Beyond Everything.

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SOURCE Ocean Signature Resorts

Relations avec les médias : Ocean Signature Resorts, marque et communications, [email protected]