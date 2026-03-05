Ocean Riviera Paradise reçoit la prestigieuse certification AAA Quatre Diamants

Le complexe rejoint un groupe d'établissements d'élite reconnus pour leur service de classe mondiale, leurs équipements sophistiqués et leurs expériences client exceptionnelles.

PLAYA DEL CARMEN, Mexique, 5 mars 2026 /CNW/ - Ocean Signature Resorts est fier d'annoncer qu'Ocean Riviera Paradise a reçu la prestigieuse certification AAA Quatre Diamants. Cette distinction place le complexe parmi un groupe restreint d'hôtels nord-américains réputés pour leurs commodités haut de gamme et leur service soigné.

La certification reflète le dévouement exceptionnel de l'équipe d'Ocean Riviera Paradise, qui offre constamment des séjours inoubliables, avec pour seuls mots d'ordre : excellence, confort et hospitalité exceptionnelle.

L'obtention de la distinction Quatre Diamants incite à toujours rechercher l'excellence d'Ocean Riviera Paradise, renforçant ainsi la volonté collective de donner une saveur particulière à chaque moment de l'expérience client. La direction souligne que cette reconnaissance traduit l'amour du détail visant à rendre chaque séjour exceptionnel, qu'il s'agisse de la vue imprenable sur l'océan ou des commodités personnalisées et organisées.

Avec la beauté vibrante des Caraïbes pour écrin, la conception soignée de l'Ocean Riviera Paradise ravit à chaque instant. Que vous soyez à la recherche d'une aventure familiale ou d'une escapade chic et sophistiquée, le complexe combine « chic et fun » pour créer des souvenirs inoubliables au cœur de la Riviera Maya.

À propos d'Ocean Riviera Paradise

Ocean Riviera Paradise est un complexe cinq étoiles AAA Quatre Diamants nouvellement construit, situé sur le front de mer de Riviera Maya, près de Playa del Carmen. Reconnu pour son architecture moderne et

d'inspiration méditerranéenne, la vaste propriété comprend 10 restaurants, 17 bars et plusieurs piscines, dont une à deux pas de l'océan.

Vous pourrez profiter du centre de spa Despacio, d'un centre Dive It! et d'une zone de sport dédiée, ainsi que des divertissements pour toute la famille et des chambres exclusives Privilege. En combinant raffinement haut de gamme et atmosphère « chic et fun », Ocean Riviera Paradise propose une expérience caribéenne primée.

