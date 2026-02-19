PUERTO MORELOS, Mexique, 19 février 2026 /CNW/ - Ocean Signature Resorts est fier d'annoncer une mise à jour importante à Ocean Coral & Turquesa. À compter du 1er mai 2026, la section actuellement connue sous le nom d'El Beso Adults Only fera la transition vers notre concept exclusif Privilege et offrira une expérience améliorée aux clients à la recherche d'une exclusivité accrue.

Zone Privilege exclusive à Ocean Coral & Turquesa

Bien que la nouvelle zone Privilege soit ouverte aux adultes et aux familles, Ocean Coral & Turquesa souligne que les zones de piscine Privilege exclusives en bord de mer conserveront une approche plus sophistiquée. Cet espace offre une atmosphère exclusive, des lits balinais et des activités soigneusement organisées conçues pour les clients en quête de détente et de confort. Pour les familles qui voyagent avec des enfants, les principales piscines et la région de Jelly continueront d'offrir une expérience dynamique remplie de plaisir, de divertissement et d'excitation, garantissant que chacun peut profiter du complexe de la manière qui convient le mieux à son style de voyage.

La nouvelle section Privilege comprendra :

les Suites Privilege équipées de commodités haut de gamme, y compris des chaussons, des peignoirs et des détails exclusifs dans la chambre.

des services en chambre améliorés conçus pour plus de confort et de commodité

un accès prioritaire aux restaurants à la carte dans tout le complexe.

les clients Privilege bénéficient d'un accès exclusif à la plage et à la piscine avec des lits balinais avec vue sur l'océan et un service personnalisé.

l'expérience est également rehaussée par des restaurants et des bars exclusifs, tels que le bistro, le salon Privilege, entre autres dans tout le complexe.

les avantages du programme Privilege complet, conformes à ceux offerts dans l'ensemble de la chaîne Ocean Signature Resorts.

« Avec cette mise à jour, nous renforçons notre différenciation des produits et alignons Ocean Coral & Turquesa avec la vision stratégique d'Ocean Signature Resorts pour 2026. Notre objectif est d'offrir des expériences plus cohérentes, personnalisées et mémorables dans chaque propriété. Nous vous remercions de votre partenariat continu alors que nous introduisons ce nouveau chapitre d'excellence chez Ocean Coral & Turquesa. »

À propos d'Ocean Coral & Turquesa

Ocean Coral & Turquesa est une station balnéaire cinq étoiles située dans la Riviera Maya du Mexique, dans la région de Puerto Morelos entre Cancun et Playa del Carmen. Reconnu pour son ambiance caribéenne et son concept tout inclus, le complexe offre une expérience de vacances qui allie détente, divertissement et services haut de gamme dans un cadre tropical.

Vous pourrez profiter d'une offre culinaire diversifiée avec des restaurants et des bars, ainsi que des piscines, un parc aquatique pour enfants, une salle de quilles à cinq voies, un accès direct à la plage et des activités adaptées aux différents styles de voyage.

Le complexe comprend également le centre de spa Despacio, le centre de plongée Dive It!, des options sportives et un programme complet de divertissement, ainsi que des hébergements améliorés et des services améliorés grâce au Privilege pour ceux qui recherchent un confort et une exclusivité supplémentaires. Avec une atmosphère qui équilibre détente et énergie vive, Ocean Coral & Turquesa est un choix remarquable pour les couples, les groupes et les familles qui cherchent à découvrir le meilleur des Caraïbes mexicaines.

