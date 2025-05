Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminant sur la santé et l'environnement : premier colloque et nouvelle plateforme de diffusion

ROUYN-NORANDA, QC, le 1er mai 2025 /CNW/ - L'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminants sur la santé et l'environnement (ONICSE) tiendra son tout premier colloque annuel du 25 au 27 mai prochains. Ainsi, l'ONICSE convie des membres de la communauté scientifique, des spécialistes, des décideuses et décideurs ainsi que la population, au campus de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT), à Rouyn-Noranda, pour discuter des enjeux environnementaux liés aux contaminants et à la santé ainsi que des recherches récentes dans ce domaine. Ouvert au grand public, le colloque intitulé « L'ONICSE et les sciences au cœur de la vie citoyenne » propose une programmation entièrement gratuite.

Un colloque pour mieux comprendre les défis et contribuer aux réflexions

L'ONICSE invite les gens à prendre part au colloque pour découvrir de nouveaux projets de recherche et des résultats récents. À travers des activités variées comme des ateliers, des conférences et deux déjeuners-causeries, ils auront l'occasion d'échanger avec des actrices et acteurs du domaine afin d'avoir une meilleure compréhension de la situation, des défis associés ainsi que pour contribuer aux réflexions collectives sur les enjeux environnementaux et sanitaires. Le colloque sera également l'occasion d'assister à une première présentation du conseil scientifique de l'ONICSE, composé de 11 membres affiliés à 7 établissements de recherche et d'enseignement du Québec. De plus, un atelier participatif de type world café intitulé « Ce que nous ne savons pas (encore) : identifier les angles morts de la connaissance » permettra de mettre en lumière ce qui reste à explorer afin d'orienter la recherche, les actions publiques et les efforts de communication à venir. Les inscriptions sont ouvertes et accessibles via la page Web du colloque.

Un site Web donnant accès à une multitude de données

L'ONICSE lance également son tout nouveau site Web qui regroupe une grande variété de données sur les impacts environnementaux et sanitaires des émissions de contaminants. Les utilisatrices et utilisateurs y trouveront différentes sections permettant de mieux connaître les objectifs de l'Observatoire, l'équipe qui en fait partie ainsi que les axes de recherche explorés. Une section réservée à l'actualité permet aussi d'accéder à une foule de renseignements sous forme d'articles, de bilans et de retours sur les activités.

L'élément phare du site est le tableau de bord TRACE, qui offre une vue d'ensemble des rejets atmosphériques de contaminants dans l'environnement à l'échelle du Québec. Il présente des données sur la qualité de l'air, de l'eau et des sols, organisées dans un tableau interactif. Il s'agit d'un outil essentiel pour explorer l'ensemble des données disponibles de façon claire et accessible.

À propos de l'Observatoire national sur les incidences des émissions de contaminant sur la santé et l'environnement

Créée en 2023 à la suite de la signature d'une entente entre le gouvernement du Québec et l'UQAT, l'ONICSE a pour mandat de soutenir le développement des connaissances scientifiques sur les incidences des contaminants en favorisant la recherche de pistes d'amélioration et de solution sur le plan de la santé ainsi que sur les plans environnemental, sociétal et technologique.

