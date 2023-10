OTTAWA, ON, le 18 oct. 2023 /CNW/ - Grâce aux satellites, nous disposons d'une perspective unique sur notre planète. Ils permettent de réaliser des études scientifiques de pointe et de fournir des services dans plusieurs domaines importants pour la santé et le bien-être des Canadiens. Depuis plus de 60 ans, des experts canadiens utilisent des satellites pour surveiller notre environnement depuis l'espace, comme ces derniers mois, alors que le Canada a été aux prises avec des catastrophes environnementales.

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et ministre responsable de l'Agence spatiale canadienne, a annoncé aujourd'hui un investissement de 1,012 milliard de dollars sur 15 ans dans RADARSAT+, une initiative visant à assurer un accès continu, efficace et durable au Canada à des données d'observation de la Terre (OT) par satellite essentielles et de grande qualité.

RADARSAT+ s'inscrit dans la longue histoire fructueuse du Canada dans le domaine, depuis le lancement du satellite RADARSAT en 1995, moment à partir duquel notre savoir-faire nous a valu une réputation internationale. Le portefeuille de RADARSAT+ comprend notamment un projet de conception, de construction et de lancement d'un satellite de remplacement pour la mission de la Constellation RADARSAT (MCR) et un projet pour amorcer la phase de définition d'un système satellitaire canadien de quatrième génération qui succédera à la MCR.

Les données d'OT par satellite du Canada sont nécessaires pour la prestation par plusieurs ministères fédéraux et entreprises privées de plus de 40 services qui présentent des avantages concrets dans le quotidien les Canadiens. Elles sont essentielles pour prendre des décisions fondées sur la science dans de nombreux domaines, comme l'adaptation aux changements climatiques et le renforcement de la résilience dans les régions vulnérables, comme le nord du Canada.

Le Canada possède une grande expertise en matière de satellites radar et est un chef de file du domaine. Le gouvernement du Canada est déterminé à tirer parti des technologies et applications satellitaires pour trouver des solutions aux défis pressants et stimuler l'innovation.

Citations

« Accroitre nos capacités en observation de la Terre par satellite, c'est favoriser un environnement plus sûr et plus prévisible au Canada, mais aussi soutenir un secteur clé de l'économie canadienne et préserver des emplois bien rémunérés. RADARSAT+ s'inscrit dans la Stratégie canadienne d'observation de la Terre par satellite et vise à nous aider à libérer le plein potentiel de l'observation de la Terre par satellite. Aujourd'hui plus que jamais, nous adoptons des mesures visionnaires pour exploiter le potentiel de l'espace et en faire profiter le plus possible les Canadiens. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Des données satellitaires de haute qualité sont essentielles pour permettre au Canada d'atteindre ses objectifs environnementaux. Cette technologie d'observation de la Terre fournit des renseignements précieux sur le climat du Canada, ce qui aide à orienter nos efforts d'adaptation aux changements climatiques et d'atténuation de leurs répercussions. RADARSAT+ aidera Environnement et Changement climatique Canada à poursuivre ses activités de suivi de l'état des glaces et de surveillance de la santé des écosystèmes essentiels dans l'ensemble de notre vaste pays. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Faits en bref

Trois missions satellitaires ont été lancées dans le cadre du programme RADARSAT : RADARSAT-1, RADARSAT-2 et la mission de la Constellation RADARSAT. Ces missions ont fait du Canada un leader mondial des satellites avec radar à synthèse d'ouverture.

Les données d'OT par satellite sont essentielles à la prestation d'un vaste éventail de services aux Canadiens. Elles permettent de prendre des décisions éclairées et ainsi d'assurer la protection de l'environnement et la bonne gestion des ressources naturelles du Canada.

Le territoire du Canada, vaste et diversifié (villes, forêts, littoraux, climats), nécessite une surveillance et une analyse systématiques. Les besoins en données satellitaires de qualité ne cessent d'augmenter. Qu'il s'agisse de prévisions météorologiques, de planification des transports, de réduction des émissions de polluants, d'adaptation aux changements climatiques, de gestion des situations d'urgence, de surveillance de la santé publique, de gestion de l'eau douce, de protection des océans ou encore de production alimentaire, voilà bien des exemples où les données satellitaires contribuent à une meilleure efficacité.

RADARSAT+ : plus de un milliard de dollars pour l'avenir de l'observation de la Terre par satellite

Stratégie canadienne de l'observation de la Terre par satellite

L'initiative de continuité des services d'observation de la Terre : l'après-mission de la Constellation RADARSAT

