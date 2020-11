Objectif parité aux élections municipales 2021 - Le compte à rebours est commencé!

MONTRÉAL, le 6 nov. 2020 /CNW Telbec/ - À un an presque jour pour jour des élections municipales de 2021, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) a tenu aujourd'hui un second événement virtuel sur le thème « L'apprentissage du pouvoir » dans le cadre de sa campagne D'Elles à Élues, auquel ont participé plus de 250 personnes.

Animé par Marie Grégoire, ancienne députée et aussi communicatrice, conférencière et éditrice du magazine Premières en affaires, ce rendez-vous en ligne a réuni sur une même tribune mesdames Pauline Marois, première ministre du Québec (2012-2014), Suzanne Roy, présidente de l'UMQ et mairesse de Sainte-Julie, et Maude Laberge, présidente de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ et mairesse de Sainte-Martine. Ces femmes engagées ont partagé leurs réflexions sur les défis et enjeux avec lesquels les élues doivent composer dans l'exercice du pouvoir.

L'Union a profité de l'événement pour lancer un appel aux femmes de partout au Québec afin qu'elles briguent massivement les suffrages lors du prochain rendez-vous électoral municipal, contribuant ainsi à augmenter significativement le nombre de candidatures de femmes aux postes de conseillère municipale et de mairesse et l'atteinte de la parité sur les conseils municipaux.

L'UMQ a par ailleurs tenu à saluer à cet effet le lancement, en marge de cet événement virtuel, de la campagne « Je me présente » par la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, madame Andrée Laforest, et la ministre responsable de la Condition féminine, madame Isabelle Charest. Le premier volet, qui s'adresse plus particulièrement aux femmes, se déploiera de novembre 2020 à mars 2021 et a pour but d'inciter les citoyennes à déposer leur candidature aux divers postes d'élues municipales.

« Je trouve très important de participer à cet événement aujourd'hui et de partager ma vaste expérience du pouvoir auprès d'autres femmes. Nous avons besoin d'initiatives comme celle-ci qui permettent de donner confiance aux femmes, de déboulonner certaines idées préconçues et de lancer le message que l'authenticité demeure la clé dans l'exercice du pouvoir! », a affirmé Madame Marois.

« La démocratie locale ne peut se priver de l'expertise et des talents de tant de femmes fortes, dynamiques et engagées dans chacune de nos régions. Ce second rendez-vous virtuel aura, je l'espère, permis de brosser un portrait lucide des enjeux et défis qui attendent les femmes lorsqu'elles parviennent au pouvoir mais aussi d'atténuer les craintes que plusieurs candidates potentielles pourraient avoir. Mesdames, faites-vous confiance, vous êtes pleinement capables de devenir mairesses ou conseillères en 2021, nous avons besoin de vous! », a déclaré Madame Roy.

« Bien que les femmes composent la moitié de la population, il y a encore loin de la coupe aux lèvres au chapitre de la parité sur la scène municipale. Rappelons qu'on ne compte que 18,8 % de mairesses et 34,5 % de conseillères sur les conseils municipaux. Lors du scrutin de 2017, sur près de 13 000 personnes qui ont posé leur candidature à l'un des postes électifs en lice, à peine plus de 4 000 étaient des femmes. Je suis confiante que l'événement virtuel d'aujourd'hui, combiné aux nombreuses initiatives prévues dans le plan d'action 2021 de la Commission Femmes et gouvernance que mes collègues et moi déploierons très bientôt, contribuera à accélérer l'atteinte de la parité dans les conseils municipaux », a ajouté Madame Laberge.

Cet événement a été réalisé avec le soutien financier du Secrétariat à la condition féminine du gouvernement du Québec et de Bell.

À propos de la campagne D'Elles à Élues

Lancée en mars 2020 à l'initiative de la Commission Femmes et gouvernance de l'UMQ, la campagne D'Elles à Élues a pour but de faire émerger chez les femmes le sentiment de confiance en elles nécessaire à se lancer aux prochaines élections municipales, en les inspirant avec de récents symboles et histoires de réussite, soit des mairesses et des conseillères nouvellement élues en 2017, de plusieurs régions québécoises, de taille différente de municipalité représentant la diversité des élues québécoises. Les mairesses de Rouyn-Noranda, Rivière-du-Loup, Saguenay, Percé, Montréal, Longueuil et Brossard, de même que des conseillères municipales de Baie-Comeau, Candiac, Gatineau, Montréal et Québec, agissent comme ambassadrices de la campagne. Pour en savoir plus, visitez le site Web de l'UMQ : umq.qc.ca/ellesaelues.

La voix des gouvernements de proximité

Depuis plus de 100 ans, l'UMQ rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole.

