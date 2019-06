Objectif Carboneutralité - Six nouveaux partenaires se joignent à la Ville de Montréal dans la lutte contre les changements climatiques

MONTRÉAL, le 19 juin 2019 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal est heureuse d'annoncer l'intégration de six nouveaux partenaires à l'entente de collaboration pour lutter contre les changements climatiques, une initiative novatrice lancée en décembre 2018 par la Ville en collaboration avec le C40 et les fondations Trottier et David Suzuki. La Ville met également sur pieds un comité consultatif qui lui permettra de rendre Montréal véritablement résiliente face au changement climatique.

« Je me réjouis de pouvoir compter sur de nouveaux partenaires chevronnés qui se joindront à nos experts grâce à un apport financier ou au partage de leur expertise pour lutter contre les changements climatiques. L'apport de chacun d'eux, notamment au niveau scientifique, éducatif ou technique, sera utile, transversal et complémentaire. Ensemble, nous développerons une large adhésion au Plan d'action Climat afin de rendre Montréal carboneutre et résiliente face aux changements climatiques d'ici 2050 », a lancé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Une entente de collaboration bonifiée

Les membres de l'entente de collaboration pour lutter contre les changements climatiques, qui annonçaient dernièrement une première étape pour atteindre la carboneutralité du parc immobilier montréalais, soit un règlement visant l'interdiction du mazout d'ici 2030, accueillent de nouveaux partenaires dans une collaboration innovante. Se joignent au C40 et aux fondations Trottier et David Suzuki :

La Caisse de dépôt et placement du Québec

La Direction régionale de la santé publique

La Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman

La Fondation de la famille J.W. McConnell

La Fondation Écho

Et la Fondation Espace pour la vie

Un nouveau comité consultatif sur le climat

Dans la foulée de cette entente, la Ville crée un nouveau comité consultatif de 20 membres qui auront le mandat de fournir à la Ville des avis sur la lutte contre les changements climatiques, notamment, sur la réduction des émissions des gaz à effet de serre et l'adaptation aux changements climatiques.

« Je souhaite la bienvenue aux deux co-présidents, Kim Thomassin, première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat à la Caisse de dépôt et placement du Québec, de même que Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l'Atlantique à la Fondation David Suzuki. Ils guideront les membres du comité avec détermination, pour nous aider à atteindre notre objectif de carboneutralité », a souligné la mairesse.

CITATIONS

« Nous sommes heureux de nous associer à la Ville de Montréal et de contribuer significativement à l'atteinte de ses objectifs en matière de lutte et de résilience aux changements climatiques. Le défi climatique requiert une mobilisation de tous les acteurs pour déployer des solutions concrètes qui permettront d'atteindre les cibles établies par l'Accord de Paris. La vision, l'expertise et l'engagement de partenaires de tous les horizons au sein du comité consultatif sur le climat témoignent de cette même mobilisation et d'une réelle volonté de faire de la métropole une chef de file internationale de la nécessaire transition vers une économie sobre en carbone. »

­- Kim Thomassin, première vice-présidente, Affaires juridiques et Secrétariat, Caisse de dépôt et placement du Québec et Karel Mayrand, directeur général, Québec et Atlantique, Fondation David Suzuki, co-présidents du comité consultatif sur le climat

« Les changements climatiques représentent un des plus grands défis de santé publique de nos temps. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer à l'identification et à la mise en œuvre d'actions qui permettront de protéger la santé des Montréalais et à réduire les inégalités de santé. »

­- Dre Mylène Drouin, directrice régionale de santé publique de Montréal

« Étant la première fondation familiale canadienne à avoir appuyé l'action pour le climat il y a deux décennies, nous comprenons l'urgence pour tous les secteurs de se rassembler et d'agir de manière décisive. Montréal est notre ville. Nous sommes déterminés à aider cette métropole à réagir à cette crise environnementale. »

­- Clarence Epstein, directeur général, Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman.

« La Fondation ECHO est heureuse de se joindre à l'entente de collaboration pour lutter contre les changements climatiques aux côtés de la ville de Montréal et des autres partenaires. Nous avons la conviction que la protection des milieux naturels et le verdissement urbain sont l'une des clés pour faire de Montréal une ville résiliente face aux changements climatiques. »

­- Kevin Leonard, directeur général de Fondation Écho

« Les villes ont un immense rôle à jouer pour réduire nos émissions de carbone. Les bâtiments, le transport, l'aménagement, sont tous des éléments clefs sur lesquels la ville de Montréal peut agir et nous amener à devenir une ville carboneutre. À McConnell, nous sommes engagés à accompagner nos partenaires pour accélérer notre action collective pour le climat.»

­- Nicolina Farella, directrice des programmes, Fondation McConnell

« Grâce aux solutions concrètes offertes par ses nombreux chercheurs et aux messages d'action transmis à des millions de visiteurs et d'internautes, le service Espace pour la vie de la Ville de Montréal est au cœur de l'innovation verte et aide à transformer les habitudes de vie des gens pour faire face aux enjeux environnementaux. Notre fondation est fière d'appuyer Espace pour la vie en effectuant un don de 125 000 $ à ses activités de sensibilisation pour contrer les changements climatiques. »

­- Pierre B. Meunier, président du conseil de la Fondation Espace pour la vie

