Objectif avenir RBC et Magnet s'associent pour aider les entreprises canadiennes à embaucher et à soutenir les jeunes chercheurs d'emploi

TORONTO, le 1er sept. 2020 /CNW/ - Objectif avenir RBC s'est associé à Magnet, une plateforme d'innovation socionumérique de l'Université Ryerson, pour promouvoir une nouvelle initiative visant à soutenir les jeunes chercheurs d'emploi et les petites entreprises du Canada. Les employeurs qui créent un compte Magnet sur le portail Employeurs pour les jeunes RBC disposent d'un accès aux ressources et aux conseils de RBC pour les aider à gérer et à développer leur entreprise. Les filtres personnalisés de Magnet permettent aux employeurs de cibler les demandeurs d'emploi en fonction de leurs aptitudes, leur expérience de travail, leur programme d'études et la diversité du groupe d'emploi.

Les employeurs qui embauchent et forment des étudiants dans le cadre d'un programme d'apprentissage intégré au travail approuvé (comme un programme coopératif ou un stage) ont accès à Outcome Campus Connect, la plus importante plateforme de recrutement universitaire en ligne du pays - créée conjointement par Magnet et Orbis. Outcome Campus Connect transmet directement, en un seul clic, les affichages de poste aux guichets d'emploi des campus, ce qui permet de trouver et d'embaucher facilement et efficacement des étudiants talentueux. Ces employeurs peuvent également bénéficier d'incitatifs financiers, comme le Programme de stages pratiques pour étudiants de Magnet. Ce programme de Magnet, financé par le gouvernement du Canada, fournit des subventions salariales aux employeurs qui offrent des expériences de travail de qualité aux étudiants. Le financement dans le cadre du programme couvre, pour les employeurs admissibles, jusqu'à 75 % des salaires (jusqu'à un maximum de 7 500 $) par stage.

De son côté, le portail Emploi jeunesse RBC permet aux jeunes chercheurs d'emploi de partout au Canada de créer un compte Magnet gratuit pour trouver des emplois et des stages auprès de petites et moyennes entreprises canadiennes, notamment celles faisant partie du vaste réseau d'entreprises clientes de RBC. Magnet connecte également les chercheurs d'emploi à des ressources et des programmes conçus pour les aider à planifier et à faire avancer leur carrière.

Ce partenariat entre RBC et Magnet devrait générer jusqu'à 10 000 occasions pour les jeunes au cours des trois prochaines années.

« Les temps sont difficiles pour les jeunes Canadiens. C'est pourquoi Objectif avenir RBC est fier de lancer le portail Emploi jeunesse RBC et le portail Employeurs pour les jeunes RBC pour aider les jeunes à trouver des occasions d'emploi intéressantes, explique Mark Beckles, directeur général principal, Innovation et stratégie jeunesse, RBC. De concert avec nos partenaires de Magnet, nous aidons les jeunes chercheurs d'emploi à établir des liens avec les bons employeurs, une étape importante vers l'avancement de leur carrière. »

« Magnet est fier de s'associer à Objectif avenir RBC pour soutenir les employeurs et les étudiants d'un bout à l'autre du Canada, mentionne Mark Patterson, directeur général, Magnet. Le portail Employeurs pour les jeunes RBC aidera les employeurs à rejoindre rapidement des étudiants talentueux et à accéder facilement à des subventions salariales du gouvernement du Canada. »

Aperçu de Magnet

Magnet est une plateforme d'innovation socionumérique créée à l'Université Ryerson dont la mission est d'accélérer la croissance économique inclusive au Canada en donnant aux travailleurs, aux entreprises et aux collectivités les moyens de croître.

Le réseau de Magnet comprend l'ensemble des acteurs participant à la croissance économique et à la génération d'occasions, dont des partenaires communautaires, des employeurs, des guichets d'emplois postsecondaires et des chercheurs d'emploi de partout au Canada. La technologie de jumelage intelligent de Magnet relie les chercheurs d'emploi à des occasions de carrière et aide les entreprises à trouver des occasions de croissance pertinentes et opportunes.

Magnet fournit l'infrastructure numérique au nouveau Centre des Compétences futures du Canada, un centre de recherche visionnaire surtout axé sur la manière de préparer au mieux les Canadiens d'aujourd'hui aux possibilités d'emploi de l'avenir.

Pour en savoir plus sur nos partenariats et nos initiatives , visitez notre site : Magnet .

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

